Арахамія пообіцяв віддати свою зарплату українці з Донбасу. Відео

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв віддати свою зарплату пенсіонерці-переселенці.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна" після дзвінка українки. Антоніна Іванівна розповіла, що вона разом із сином, у якого інвалідність, "просто виживають".

"Ми приїхали, нас привезли сюди, коли там бомбили, ми залишилися, п'ять років виживали, чекали цю команду. Зеленський особисто говорив: "Не їдьте, будемо допомагати". Поки нічого. Ми ледве-ледве живемо", – сказала пенсіонерка.

Вона запитала Арахамію, що їм робити далі: "Нам їхати додому і поклонятися цим тварюкам, які вигнали нас зі своїх будинків, чи про нас все таки згадає держава?"

Політик відповів, що свою наступну заробітну плату віддасть пенсіонерці.

"Зараз наступний місяць липень, я готовий віддати зарплату за липень Антоніні Іванівні. Давайте допомагати", – сказав Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінсоцполітики збираються підвищити розмір мінімальної зарплати більш ніж на 500 гривень. Це станеться у другому півріччі 2020 року.