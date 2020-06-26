Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв стати інвестиційною нянею для заводу "Океан" і залучати замовлення іноземних компаній та інвестицій.

Про це він заявив у коментарі кореспонденту "НикВести" за підсумками візиту на суднобудівний завод (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Разом із Давидом Арахамією підприємство, яке зараз перебуває під арештом, відвідали миколаївські нардепи від партії "Слуга народу" Ігор Негулевський, Олександр Пасічний, Максим Дирдін, Ігор Копитін і Олександр Гайду. Політики оглянули стан цехів підприємства, його території і особисто перевірили, чи йде розграбування і розпил на метал потужностей заводу.

Власник заводу Микола Капацина разом із директором із виробництва Андрієм Фат’яновим розповіли "слугам народу" про ситуацію на підприємстві, показали технологічний процес, розповіли про модернізацію, яку проводить новий власник після придбання майна заводу в грудні 2018 року.

"Коли ми придбали цілісний майновий комплекс і стали власниками заводу, в якому стані були ось ці механізми, які високоточно працюють? На дискеті 3,5 дюйма переносили інформацію з конструкторського бюро, яке було зруйновано, 90-х років комп'ютери, в ці системи управління. Сьогодні це через дротовий або бездротовий зв'язок синхронізовано, ми модернізували й інвестували в 6 робочих місць у конструкторському бюро, закупили спеціалізовані програми для корпусобудування і сьогодні реально на хорошому рівні працюємо", – розповів Микола Капацина.

Арахамія побував на заводі "Океан" (Nikvesti.com)

Він розповів, що недавно технічні фахівці з Франції провели аудит заводу для можливої участі в виготовленні патрульних катерів, і хоч завод не отримав підряд, але "Океану" дали позитивні відгуки. Сьогодні завод займається не тільки суднобудуванням і судноремонтом, але і є субпідрядником на замовлення з ремонту мостів, виконував замовлення для компанії Siemens та інші роботи.

Микола Капацина розповів народним депутатам, що новому власнику підприємство дісталося в дуже пограбованому стані, а тому йому довелося інвестувати в ремонт і модернізацію устаткування "Океану".

"Сьогодні ми це відновлюємо, щоб якось виживати на цьому ринку. Благо, перспектива є, ринок є, підприємство може працювати! Його не можна зупиняти, тому що арешт – це колосальна репутаційна втрата", – сказав Микола Капацина.

Відповідаючи на запитання Давида Арахамії, директор із виробництва заводу розповів, що раніше на "Океані" працювало до 3,5 тисяч співробітників, а зараз 700. На це Давид Арахамія висловив думку про те, що треба якнайшвидше зняти арешт із заводу, щоб суднобудівники, які повернулися з-за кордону у зв'язку з карантином, не покинули Україну знову, а залишилися працювати вдома.

"Треба зробити все можливе, щоб до зняття карантину зняти арешт. Для того, щоб люди відчували, що тут є перспективи і майбутнє. Так вони не будуть їхати. Вони повинні бачити світло в кінці тунелю", – сказав Давид Арахамія.

Арахамія та Капацина на суднобудівному заводі (Nikvesti.com)

Відповідаючи на запитання політика про те, як миколаївські народні депутати можуть допомогти суднобудівному заводу, Микола Капацина розповів, що, насамперед, необхідно розвінчати міф про те, що нові власники знищують "Океан", непідтверджена інформація про що почала поширюватися напередодні.

"Треба розвінчати міф про те, що тут щось ріжеться. Ви своїми очима бачите, підприємство працює, ми його з останніх сил підтримуємо в умовах арешту, всьому колективу платимо зарплати. Донести до вищих осіб країни, які займаються дотриманням законів, що це підприємство щонайменше спаплюжено репутаційно, було проведено дуже успішну атаку. Я вважаю, що на законодавчому рівні суднобудівна галузь – це золоті яйця. Треба зробити її національним пріоритетом, працювати над програмами кредитування, над оборонною програмою. Завод "Океан" може бути партнером для міністерства оборони, корпорації "Укроборонпром". Ми здатні виконувати як ремонт, так і будівництво як внутрішніх замовлень, так і міжнародних. Це рівень виключно національний", – сказав Микола Капацина.

Після проведеної екскурсії Давид Арахамія заявив, що він готовий стати інвестиційною нянею "Океану", привозити на підприємство інвесторів і замовників, залучати інвестиції на його модернізацію.

"Я через скромність не хотів це пропонувати... Але так, я готовий бути інвестиційною нянею цього заводу. Це наш миколаївський завод, це наші миколаївські люди, і було б почесно до кінця нашої каденції перетворити цей завод на квітуче й успішне підприємство, на квітучий комплекс, перлину інвестиції Миколаївщини. Якщо вийде залучити сюди на завод 50-100 мільйонів доларів на розвиток інфраструктури, то я вважатиму це великим досягненням", – заявив Давид Арахамія.

Він також анонсував проведення брифінгу миколаївських нардепів у стінах Верховної Ради, на якому вони розкажуть про свою інспекцію на заводі й публічно спростують всі заяви про його пограбування. Після цього Давид Арахамія пообіцяв направити колективне звернення до правоохоронних органів із проханням у найкоротші терміни зняти арешт із майнового комплексу "Океану".

"Ми зробимо з нардепами від Миколаївщини брифінг, на якому розповімо, що ми провели інспекційний візит для того, щоб розповісти, що проти підприємства ведеться в чистому вигляді замовна інформаційна атака, щоб правоохоронці побачили це, вони дещо у втраченому стані. Правоохоронці вивчають документи і на них йде активний тиск із боку інформаційних ресурсів про те, що підприємство грабують і так далі. Ми бачимо, що підприємство працює, і ніякі арешти тут не потрібні, ніхто звідси нікуди не втече. Капацини – це спадкова сім'я промисловців, які в це місто привели десятки і сотні мільйонів доларів інвестицій. Вони нікуди тікати не збираються. Завод на метал ніхто не розбирає. Потрібно знімати арешт. Підприємство має працювати, зарубіжні інвестори мають приносити сюди замовлення, забирати свою продукцію. Суду потрібно возити делегації інвесторів, а саме зараз після карантину в людей прокидається інвестиційний апетит. Нам буде дуже погано, якщо ми пропустимо цей інвестиційний цикл. Будемо робити все, що від нас можливе, для того, щоб очистити кристально чисту репутацію акціонерів і миколаївському підприємству дати максимальну можливість для зростання і розвитку", – резюмував Давид Арахамія.