"Потрібно на себе спочатку дивитися!" Арахамія підтвердив свої погрози Грузії в прямому ефірі

Глава фракції "Слуга народу" підтвердив свої погрози на адресу Грузії, яка виступила проти призначення в Кабмін Міхеїла Саакашвілі.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 24 квітня він заявив, що не допустить тиску на Україну.

"Потрібно на себе спочатку дивитися, коли якась країна, велика чи маленька, буде нам говорити, що ми відкличемо посла або надавати якусь дипломатичний тиск з-за призначення тієї чи іншої людини, громадянина України, в уряд, ми не будемо цього допускати ", – сказав він.

Арахамія додав, що він не дипломат і не допустить такого тиску.

"Ми суверенна держава, потрібно поважати суверенітет інших країн. Є дипломати, а є політики. Я не дипломат. Як політик я вважаю, що ніхто не має (права) надавати будь-який тиск з приводу наших призначень", – підкреслив глава фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар заявив журналістам, що посла його країни можуть відкликати з України в разі призначення Саакашвілі віце-прем'єром українського уряду з питань реформ.

Давид Арахамія пригрозив, що в разі такого сценарію Грузія зіткнеться з великими проблемами, ніж Україна. Також він підкреслив, що вважає Саакашвілі хорошою людиною і кандидатом на посаду в уряді.

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