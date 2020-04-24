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25 квітня • оновлено в 00:43
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Арахамія підтвердив свої погрози Грузії в прямому ефірі

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Глава фракції "Слуга народу" підтвердив свої погрози на адресу Грузії, яка виступила проти призначення в Кабмін Міхеїла Саакашвілі.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 24 квітня він заявив, що не допустить тиску на Україну.

"Потрібно на себе спочатку дивитися!" Арахамія підтвердив свої погрози Грузії в прямому ефірі

"Потрібно на себе спочатку дивитися, коли якась країна, велика чи маленька, буде нам говорити, що ми відкличемо посла або надавати якусь дипломатичний тиск з-за призначення тієї чи іншої людини, громадянина України, в уряд, ми не будемо цього допускати ", – сказав він.

Арахамія додав, що він не дипломат і не допустить такого тиску.

"Ми суверенна держава, потрібно поважати суверенітет інших країн. Є дипломати, а є політики. Я не дипломат. Як політик я вважаю, що ніхто не має (права) надавати будь-який тиск з приводу наших призначень", – підкреслив глава фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар заявив журналістам, що посла його країни можуть відкликати з України в разі призначення Саакашвілі віце-прем'єром українського уряду з питань реформ.

Давид Арахамія пригрозив, що в разі такого сценарію Грузія зіткнеться з великими проблемами, ніж Україна. Також він підкреслив, що вважає Саакашвілі хорошою людиною і кандидатом на посаду в уряді.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Давид Арахамія Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
МИхо дави их! Слава Саакашвили!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
зеленый дурак! палитик оно, пф!!!
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