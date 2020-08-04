Арахамія "отримав" замість Зеленського на зустрічі з місцевими жителями в Миколаєві. Відео

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія "отримав" замість президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з жителями Миколаєва.

Відповідне відео опублікували на сторінці PavlovskyNews в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Під час заходу в рідному місті Арахамії заявили, що президент взагалі не знає, що відбувається "внизу" і поскаржилися на злочинність. На що він відповів, що кримінальні авторитети вже втратили свій вплив.

Інший житель Миколаєва розкритикував Зеленського за невиконання обіцянок. Чоловіка обурило, що президент не позбувся кортежів, резиденцій і нагадав про обіцянку піти у відставку, у разі порушення закону.

Ще одна волонтерка, син якої служить в зоні ООС, висловила Арахамії невдоволення тим, що при новій владі припинили оновлювати озброєння за стандартами НАТО.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережу потрапило відео, як Арахамія в вишиванці "відривається" в клубі Києва.