Арахамія обіцяв "тр*хнути" депутатів: в "Слузі народу" пояснили різку заяву

Обіцянка глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії "тр*хнути" депутатів, які намагаються "кришувати" в регіонах – це загроза, а не пропозиція.

Про це заявила народна депутатка України від фракції СН Роксолана Підласа в програмі "Гостре питання" на ObozTV. Вона схвалила різку заяву глави фракції і роз'яснила, що міг мати на увазі Арахамія під словом "тр*хнути".

"Знаєте, я рада, що він це сказав", – зізналася Підласа.

"Я сподіваюся, що це не стосується фракції "Слуги народу" і в цілому депутатів 9-го скликання... Але це вже зовсім непоодинокі випадки, коли приїжджають люди з "великої землі", народні депутати, і починають намагатися "наводити порядки" в регіонах. На якій підставі? Які у них на те повноваження? У мене дуже багато питань з цього приводу", – пояснила вона свою точку зору.

Підласа зазначила, що на депутатів фракції Арахамія може впливати адміністративними методами.

"Одне з найсуворіших покарань – виключення з фракції. Але до кожної людини можна знайти індивідуальний підхід з індивідуальним покаранням. Наприклад, когось дисциплінує, якщо йому не дозволятимуть ходити на ефіри. Для когось важливо, щоб його законопроекти виносилися на голосування до зали. Це теж дисциплінарні методи, які можуть застосовуватися до народних депутатів, якщо вони не зовсім етично поводяться ", – розповіла політикиня.

На її думку, іноді досить і просто поговорити.

"Я сподіваюся, що до депутатів від "Слуги народу" доходить після розмови, що щось не потрібно робити", – додала нардепка.

На зауваження ведучого, що Арахамія використав доволі грубе слово, Підласа пояснила: "Він дуже експресивний".

Давид Арахамія facebook.com/Cmoclubua

Раніше Арахамія відповів на запитання журналіста OBOZREVATEL, чи вважає глава фракції нормальною розмову про розподіл бізнесу в Кривому Розі, в якій брав участь нардеп від "Слуги народу", колишній актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков ("Юзік").

"Я вважаю нормальним, коли приїжджаю до Миколаєва, зустрічаюся у голови ОДА, у нього нарада з силовиками, і кажу: хлопці, якщо хтось вам скаже, що з Києва вам будуть телефонувати і говорити, туди не ходи, цього не роби, цього не розслідуй – телефонуйте безпосередньо мені і ми їх тр*хнемо як слід", – заявив Арахамія.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!