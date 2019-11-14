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14 листопада • оновлено в 14:09
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Арахамія назвав "слугу народу", яка пропонувала гроші нардепам

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Депутатка від "Слуги народу" Ганна Скороход неодноразово пропонувала своїм колегам грошову допомогу.

Про це з трибуни під час засідання Верховної Ради 14 листопада заявив голова фракції "СН" Давид Арахамія.

"Пані Скороход неодноразово зверталася до народних обранців і пропонувала їм грошову допомогу – це факт", – сказав він.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

facebook.com/oleg.fedonyuk

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Ганна Скороход

Ганна Скороход

УП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скороход під час засідання заявила, що її чоловік був затриманий правоохоронними органами через її політичні позиції. Зокрема, через те, що вона голосувала проти земельного закону.

У відповідь Арахамія заявив, що партія до затримання чоловіка політика не має ніякого стосунку.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Особи
Ганна Скороход Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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