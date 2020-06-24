Арахамія назвав розмову про Аллахвердієву "гумористичним стилем"

Народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія виправдався за розмову з Олександром Корнієнком, у якій прозвучало декілька грубих епітетів на адресу їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої.

Як і заступник голови фракції "СН", він заявив, що скандальний відеозапис нібито було змонтовано з двох частин. Про це "слуга" розповів у коментарі "112 Україна".

За його словами, один із фрагментів злитої в мережу розмови дійсно був присвячений колезі-нардепці.

"Було два діалоги. Один, де Корнієнко каже: "Іра у нас красуня", а я кажу: "Так". І ми завжди це говоримо Ірі в обличчя. Наша колега завжди добре виглядає. Нічого не бачу крамольного", – сказав Арахамія.

Водночас у другій частині розмови, додав він, нібито йшлося про одну з кандидаток на посаду міського голови.

"Говорилося про рівень енергії, те, як вона може здобути перемогу... Вважайте це таким початком у гумористичному стилі про те, що в політиці буде багато жінок", – резюмував нардеп.

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