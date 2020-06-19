Арахамія назвав кількість нелегальних ігрових автоматів в Україні

Політика 23:51, 19.06.2020 Оновлено: 00:09, 20.06.2020

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про те, що донедавна в Україні існувало 80 тисяч нелегальних ігрових автоматів.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За словами Арахамії, "автоматний" бізнес був найтоксичнішим для держави в усій тіньовій ігровій індустрії. Донедавна в ньому було задіяно понад 400 тисяч осіб, але після практично всі зали закрили.

"80 тисяч автоматів існувало ще кілька місяців тому, до того моменту, поки президент Зеленський не заборонив їх. Повністю нелегальні. 80 тисяч автоматів і більше 400 тисяч осіб у цьому було задіяно. Практично всі зали закриті, але це буде недовго. Ще при Тимошенко їх закривали, потім відкривали, "кришували" правоохоронними органами", – розповів Арахамія.

Він зазначив, що для уникнення повторення такого сценарію, необхідно легалізувати ігрові автомати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в січні 2020 року монобільшість Верховної Ради в першому повторному читанні підтримала законопроєкт №2285-д про легалізацію грального бізнесу.

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