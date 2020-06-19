Арахамія назвав число нелегальних ігрових автоматів в Україні

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про те, що до недавніх пір в Україні існувало 80 тисяч нелегальних ігрових автоматів.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За словами Арахамії, "автоматний" бізнес був найтоксичнішим для держави в усій тіньової ігрової індустрії. До недавніх пір в ньому було задіяно понад 400 тисяч осіб, але після практично всі зали закрили.

"80 тисяч автоматів існувало ще кілька місяців тому, до того моменту, поки президент Зеленський не заборонив їх. Повністю нелегальні. 80 тисяч автоматів і більше 400 тисяч чоловік в цьому було задіяно. Практично всі зали закриті, але це буде недовго. Ще при Тимошенко їх закривали, потім відкривали, "кришували" правоохоронними органами", – розповів Арахамія.

Він зазначив, що для уникнення повторення такого сценарію, необхідно легалізувати ігрові автомати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в січні 2020 року монобольшінство Верховної Ради в першому повторному читанні підтримало законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу.