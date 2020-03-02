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2 березня • оновлено в 22:00
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Арахамія: хочемо ввести в Кабміні посаду віцепрем'єра з питань оборони

4.8т
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"Слуги народу" хочуть ввести в Кабміні нову посаду: віце-прем'єр-міністр з питань оборони.

Про це заявив глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Таким чином хочуть "посилити інтеграційну функцію в сфері оборони".

"У нас є міністр оборони. Але є ще оборонний комплекс "Укроборонпром", є приватний оборонний сектор і т.д. У нас є Рада національної безпеки і оборони, яка цю інтеграційну функцію повинна брати на себе, але на рівні Кабміну було б добре взяти віце-прем'єра з питань оборони", – розповів Арахамія.

"Якщо знайдеться хороша людина, яка виконає цю інтегральну функцію, це було б, на мій погляд, посиленням", – додав він.

Арахамія і Зеленський

Арахамія і Зеленський

facebook.com/oleg.fedonyuk

Як писав OBOZREVATEL, в ЗМІ активно і небезпідставно обговорюється тема з відставкою прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Однак сам Арахамія напередодні засумнівався в зміні глави Кабміну нібито через відсутність кандидатів на цей пост.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Кабінет Міністрів України
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-новый министр
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