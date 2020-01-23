Арахамія анонсував звільнення 2-3 міністрів

В уряді під керівництвом прем'єр-міністра Олексія Гончарука, можливо, подадуть у відставку кілька міністрів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів народний депутат, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп зазначив, що вже написала заяву за власним бажанням міністр розвитку громад і територій України Олена Бабак.

"Думаю, 2-3 міністри можуть (подати у відставку – ред.). Але про це рано говорити. Зараз Бабак виявила таке бажання, і ми проголосуємо за Дениса Шмигаля ... Що стосується інших ... Дивіться, це ж не політичний уряд, а технократичний", – повідомив він.

При цьому політик не відповів, чи піде з посади голова МВС Арсен Аваков, якого називають "тимчасовим міністром".

"Це до президента. Це його рішення. І ми будемо підтримувати його рішення", – пояснив Арахамія.

Кабмін України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 січня у Верховній Раді підтримали відставку міністра розвитку громад і територій Олени Бабак.

Також після скандалу з прослуховуванням, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав його президенту Володимиру Зеленському з правом внести в парламент.

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