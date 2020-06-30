"Арахаміївських соснознавців" і "викинутого" Саакашвілі є кому замінити, – Матіос

Колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос вважає, що в нашій країні вистачає гідних кандидатів на керівні посади, але всі вони залишаються "непотрібними".

Так він відреагував на діалог українського бізнесмена Ігоря Гуменного з Міхеілом Саакашвілі. Він зазначив, що український фахівець продемонстрував більшу компетентність, ніж глава Виконавчого комітету реформ.

"У нас не тільки свої кадри, але і підприємницькі з великої літери господарі власної справи. Але в державних офісах ні HR, ні headhunters на наших немає. А може і є, але такі успішні і не потрібні? Якщо нам хтось із-за кордону диктує, крім усього іншого, хто нас повинен вчити реформ, то стає очевидно, що насправді відбувається в нашій освіті, медицині, економіці та інших важливих сферах. Для нас у тих "досконалих" іноземців із країн демократії завжди своїх непотрібних "корабельних сосен" і "торпед" вистачає", – написав Матіос на своїй сторінці у Facebook.

Facebook Анатолія Матіоса

За словами колишнього головного військового прокурора, український фахівець на відео чітко пояснює Саакашвілі, які саме реформи потрібно вводити.

"У нас є український спец – Ігор Гуменний. Саме він на відео пояснює Міхеілу, які реформи і як саме треба проводити. І тут виникає питання: ось навіщо нам виписаний із чужого розшуку іноземний Саакашвілі, коли у нас є свій, цілком успішний Гуменний?" – задався Матіос питанням.

Facebook Анатолія Матіоса

На його думку, в Україні панує епоха "арахаміївських соснознавців", яку має замінити уклад повноцінно укомплектованої держави.

"Маю погодитися з Саакашвілі і його "словесними виверженнями" – держави у нас, дійсно, поки немає. Якби було, то цього ще при Порошенку виписаного, викинутого, а тепер повернутого іноземного пана у нас фізично не було б. Блукав би десь у Зімбабве або Ліберії і там вішав би місцевим щось на вуха. А поки, за часів Саакашвілі, у нас держави ще немає, але в достатку у нас "торпед Третьякових" і "арахаміївських соснознавців" української державності. Але вічно так не буде", – вважає Матіос.

Telegram Анатолія Матіоса

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Виконавчий комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі вважає, що Росія краща за Україну в сфері економічних реформ. На його думку, РФ пішла "далеко-далеко вперед України" в питанні дерегуляції економіки й ефективності фіскальної системи.