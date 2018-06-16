Арабська коаліція увійшла до аеропорту Ходейди в Ємені

Урядові сили Ємену розраховують на швидку перемогу над хуситами в портовому місті.Сили коаліції під проводом Саудівської Аравії в суботу, 16 червня, увійшли на летовище важливого портового міста Ємену, Ходейди. Про військові здобутки арабського альянсу повідомляють у штабі єменських сил. Здобуття контролю над аеропортом може стати важливим успіхом арабської коаліції на чолі з Ер-Ріядом у битві за контроль над Ходейдою, зазначає агенція новин Reuters.

"Збройні сили, підтримувані опором та арабським альянсом, звільнили міжнародний аеропорт Ходейди від повстанців-хуситів", - повідомляється на офіційному Twitter-акаунті єменської армії. За даними штабу, ведуться роботи із зачистки та розмінування будівлі аеропорту. Арабські сили, очолювані Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами, очікують на безпроблемне звільнення і самого міста.

Шиїтські повстанці-хусити контролюють значні території на півночі та заході Ємену, а також столицю - місто Сана. Конфлікт між ними та офіційною владою країни загострився у 2015 році. Відтоді в Ємені загинули майже 10 тисяч людей. Близько двох мільйонів стали біженцями. За оцінкою ООН, Ємен - на порозі голоду.

За війною в цій країні стоять й інтереси двох регіональних суперників - Саудівської Аравії та Ірану. Ер-Ріяд підтримує президента Абд-Раббу Мансура Хаді та міжнародно визнаний уряд Ємену. Тегеран - на боці повстанців-хуситів.