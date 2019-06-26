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"Апетит Гітлера!" Портніков розповів, як Росія повернулася в ПАРЄ

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Повернення Росії в ПАРЄ показало нездатність Заходу протистояти Кремлю і його агресивній політиці.

Про це в блозі на "Грані.ру" написав український журналіст Віталій Портніков.

Він зазначив, що РФ ніколи не виключали з ПАРЄ. Російській делегації лише обмежили участь в процедурах асамблеї.

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"Відмовитися від участі в роботі асамблеї вирішила сама Росія. Це не ПАРЄ ставила ультиматуми Москві, а Москва – ПАРЄ. Це в Москві вирішили перестати платити членські внески в РЄ і у такий спосіб "завербували" чиновників з апарату організації. Це в Москві стали підводити ситуацію до виключення країни з РЄ, щоб поставити міжнародне співтовариство перед простим вибором: або з Росією без санкцій, або взагалі без Росії. Кремль у цій ситуації діяв як банальний шантажист, що весь час підвищує ставки в надії, що рано чи пізно клієнт злякається", – пояснив журналіст.

Портніков додав, що рішення про повернення Росії ухвалювалося на найвищому рівні, а не депутатами в асамблеї.

ПАРЄ

ПАРЄ

"Це не просто Захід і його громадська думка втомилися від протистояння з Кремлем. Це лідери західних країн втомилися від протистояння з Кремлем, так нічого і не добившись від Путіна. Тому що Крим залишається анексованим, Донбас – окупованим. А Росія вже повертається, і скасування санкцій проти неї в ПАРЄ може бути тільки початком відмови Заходу від хоча б символічного опору Москві", – наголосив він.

Журналіст зазначив, що в світовій історії вже є приклади умиротворення німецького Рейху перед початком Другої світової війни і постійні спроби домовитися з Радянським Союзом після її закінчення.

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"В обох випадках апетит Гітлера і радянських вождів тільки підвищувався, а кордони окупованих ними територій і сфер впливу тільки розширювалися. З агресором не можна домовитися. Його можна тільки роздратувати", – підсумував Портніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Пізніше в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. Протягом 24 годин російська делегація зможе працювати в залі так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

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Особи
Віталій ПортніковАдольф Гітлер (Adolf Hitler)
Тег
ПАРЄ
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба весьмирснами признать,что проект незалежна Украина не состоялся и похоронить его,а краину-гомункула,созданную кровавыми коммуняками разделить между цивилизованными соседями. Вместе с тупым рагульем
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные именно благодаря поведению Геращенко...вас животных ненавидит теперь и..)))Европа))))Кстати а почему Обозреватель нам не рассказывает об отводе украинских войск????И так далеко....)))Ау...Обозреватель...Ау...Гудкова..
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
CARGO 100, Читаю новости...Сейчас в ДНР и ЛНР все хохочут...А сколько помню было радости ...о продвижении за 5 лет на 70 метров)))
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CARGO 100
CARGO 100
Сидоров Андрей, это они наступают ... Забыл стратегию в Иловайске?
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CARGO 100
CARGO 100
Обиженные, хватит вышиванить, "гордо" покиньте Европу ...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Чан Джеки, Ау...минусатор...ты где???
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Чан Джеки, Животное...кстати а почему Обозреватель нам не рассказывает о покидание серой зоны вашей бандой????
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