У мережі знайшлися "гарячі" фото та відео кандидатки в депутати міськради на Сумщині

Дар'я Дурова Політика 21:11, 18.10.2020 Оновлено: 21:23, 18.10.2020

У мережі знайшлися пікантні фотографії та відео кандидатки на місцевих виборах до міськради Охтирки (Сумська область) Анжеліки Шелудько.

Дівчина отримала хореографічну освіту та є керівником приватної школи танців. На своїй сторінці в Instagram вона неодноразово публікувала "гарячі" знімки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кандидатка на місцевих виборах в Охтирці
Instagram / Анжеліка Шелудько
Анжеліка Шелудько
Instagram

Шелудько також поділилася своєю передвиборною програмою. Вона балотується від партії "Сила і честь".

Агітка кандидатки.
Instagram / Анжеліка Шелудько

Серед обіцянок кандидатки – здоровий спосіб життя.

Шелудько – 24 роки.
Instagram / Анжеліка Шелудько
Вона пішла на вибори від партії "Сила і честь"
Instagram / Анжеліка Шелудько

Пропонуємо подивитися знімки, які дівчина публікувала в своєму акаунті:

Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram
Анжеліка Шелудько
Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селищі Рудно на Львівщині напали на кандидата в депутати Львівської міської ради від "Народного Руху Украни" Богдана Каличака, побили його батька та розбили скло його автомобіля.

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