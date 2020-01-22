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22 січня • оновлено в 16:33
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"Іди см*кчи, п*віє!" Нардеп з Умані втрапив у сексистський скандал: оприлюднене листування

2.3т
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Працівниці виконавчого комітету Уманської міської ради звинуватили народного депутата Антона Яценка у тиску і сексизмі та поскаржилися до Верховної Ради.

Відповідне відеозвернення жінки опублікували на каналі секретарки Уманської міської ради Людмили Кирилюк у YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми, жінки, що працюють в органах місцевого самоврядування, вважаємо негідною поведінку народного депутата Антона Яценка. У своїх кишенькових інтернет-ресурсах він поширює брехливу інформацію про працівниць міської ради з метою дискредитації. Це прямий тиск, зокрема за статевою ознакою", – заявили працівниці міськради.

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Нардепа Яценка звинуватили у сексизмі і тиску

Нардепа Яценка звинуватили у сексизмі і тиску

Скріншот

"Ми звертаємося до Верховної Ради, а саме до комітету з питань депутатської етики. Ми просимо, щоб розібралися в діях свого колеги Яценка, втрутилися в ситуацію, що склалася на 200 виборчому окрузі. Ми вважаємо це прямим тиском на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів", – наголосили вони.

Нардепа Яценка звинуватили у сексизмі і тиску

Нардепа Яценка звинуватили у сексизмі і тиску

Politeka

У зверненні наголосили на тому, що всіх жінок обрали до органу місцевого самоврядування за професійними навичками, а не за зовнішністю: "Антоне Яценку, ми розуміємо, що для вас немає нічого святого, але українці – справжні чоловіки – знають, що жінка – берегиня роду. Поважайте жінок!"

Нардепа Яценка звинуватили у сексизмі і тиску

Нардепа Яценка звинуватили у сексизмі і тиску

Скріншот

Далі на відео показали коментарі, які Яценко залишав у соцмережі. Нардеп називав працівниць міськради "пові*ми", а також писав в особистих повідомленнях, що вони нібито перебувають в інтимних стосунках із керівництвом і саме тому отримали посади.

"Іди см*кчи, п*віє!" Нардеп з Умані втрапив у сексистський скандал: оприлюднене листування
"Іди см*кчи, п*віє!" Нардеп з Умані втрапив у сексистський скандал: оприлюднене листування
"Іди см*кчи, п*віє!" Нардеп з Умані втрапив у сексистський скандал: оприлюднене листування
"Іди см*кчи, п*віє!" Нардеп з Умані втрапив у сексистський скандал: оприлюднене листування
"Іди см*кчи, п*віє!" Нардеп з Умані втрапив у сексистський скандал: оприлюднене листування
"Іди см*кчи, п*віє!" Нардеп з Умані втрапив у сексистський скандал: оприлюднене листування

Жінки зізналися, що отримували погрози і образи від Яценка в телефонному режимі ще з 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чиновник Запорізької обласної ради Владислав Марченко став фігурантом грандіозного сексистського скандалу, заявивши, що жінки самі провокують ґвалтівників.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
депутат Верховна Рада України
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Kutovoy Yuriy
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Shymskaja Elvira
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