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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Політика

Антон Геращенко
Антон Геращенко
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В Украине произошла "бархатная" электоральная революция

6.3т Читати матеріал російською

Вчера в Украине произошла "бархатная" электоральная революция.

Результаты досрочных парламентских выборов свидетельствуют о перспективе полного обновления законодательной и исполнительной власти в Украине.

Украинцы устали от десятилетий ханжества вороватой, двуличной власти на всех уровнях и приняли решение о её полной перезагрузке.

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Фінансування партій як цинічний фарс

Впервые в истории Украины, скорее всего, будет создана монокоалиция из 250 депутатов одной партии, которая возьмёт на себя всю ответственность за положение дел в стране.

Это большая власть, но и колоссальная ответственность за будущее Украины.

Ведь победой важно уметь распорядится так, чтоб она в будущем не превратилась в поражение, как это не раз бывало в истории.

К тому же, политикам всегда нужно помнить, что ничто не проходит так быстро, как молодость и высокий рейтинг.

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Украинский народ – великий разрушитель

Самым главным фактором риска для Президента и его партии, я думаю, будет вопрос эффективного менеджмента, правильного целеполагания и расстановки приоритетов в работе Парламента и Правительства.

Очевидно, что приоритетом номер один должна стать реформа системы государственного управления.

Госаппарат должен впервые за наверное сто лет заработать не в интересах самого себя, а в интересах всего украинского народа.

Без эффективно работающего аппарата госуправления не возможны будут ни деолигархизация, ни победа над коррупцией, ни реформы системы обороны и безопасности, ни прорывной экономический рост.

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Первый крупный провал "Слуги народа"

В этом и в других вопросах реформ государственного управления аналитический центр "Украинский институт Будущего" готов предложить своё видение и свои наработки всем, кто захочет их принять и использовать.

Выбор украинского народа нужно уважать, нравится это кому-то или нет.

Убеждён, что все, кто хочет по настоящему изменить жизнь украинцев к лучшему, смогут это сделать - каждый на том месте, где его знания и способности будут больше всего востребованы.

Я хочу, чтоб у Украины получилось !

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенко
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Дзядук Ольга
Дзядук Ольга
Бездіяльність правоохоронців і лояльність судів привели до того, що колишні регіонали і проросійські сили підім'яли під себе інформаційний простір і готові отримати друге за чисельністю представництво у Верховній Раді. Так подякуємо ж особисто пана Авакова за "бархатную" електоральну революцію, яка звершилася!
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an and
an and
Ну вообщем общие слова, по типу "будьте счастливы!"))
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Всем нормальным людям хочется изменений к лучшему
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