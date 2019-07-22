Вчера в Украине произошла "бархатная" электоральная революция.
Результаты досрочных парламентских выборов свидетельствуют о перспективе полного обновления законодательной и исполнительной власти в Украине.
Украинцы устали от десятилетий ханжества вороватой, двуличной власти на всех уровнях и приняли решение о её полной перезагрузке.
Впервые в истории Украины, скорее всего, будет создана монокоалиция из 250 депутатов одной партии, которая возьмёт на себя всю ответственность за положение дел в стране.
Это большая власть, но и колоссальная ответственность за будущее Украины.
Ведь победой важно уметь распорядится так, чтоб она в будущем не превратилась в поражение, как это не раз бывало в истории.
К тому же, политикам всегда нужно помнить, что ничто не проходит так быстро, как молодость и высокий рейтинг.
Самым главным фактором риска для Президента и его партии, я думаю, будет вопрос эффективного менеджмента, правильного целеполагания и расстановки приоритетов в работе Парламента и Правительства.
Очевидно, что приоритетом номер один должна стать реформа системы государственного управления.
Госаппарат должен впервые за наверное сто лет заработать не в интересах самого себя, а в интересах всего украинского народа.
Без эффективно работающего аппарата госуправления не возможны будут ни деолигархизация, ни победа над коррупцией, ни реформы системы обороны и безопасности, ни прорывной экономический рост.
В этом и в других вопросах реформ государственного управления аналитический центр "Украинский институт Будущего" готов предложить своё видение и свои наработки всем, кто захочет их принять и использовать.
Выбор украинского народа нужно уважать, нравится это кому-то или нет.
Убеждён, что все, кто хочет по настоящему изменить жизнь украинцев к лучшему, смогут это сделать - каждый на том месте, где его знания и способности будут больше всего востребованы.
Я хочу, чтоб у Украины получилось !
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