Сегодня 378 дней с того дня, как Роман Труба занимает пост директора Государственного бюро расследований.
Результаты работы Романа Трубы на своём посту я могу кратко охарактеризовать одним словом - провал!
Имея более, чем достаточно времени и возможностей, Роман Труба за 1,5 года не принял необходимых мер для обеспечения полноценной работы Бюро, а именно:
• до сих пор не выданы условия конкурса на 142 руководящих должности ГБР, что является прямым блокированием развития важного государственного правоохранительного органа со стороны Директора ДБР;
• не создана Дисциплинарная комиссия ГБР, которая должна определять кто работает хорошо, а кто - нет, что создаёт иллюзию безнаказанности и порождает безответственность у сотрудников ДБР.
Английский историк и политик Джон А́ктон как то сказал: "Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно".
Тот факт, что в законе "О ГБР" мы прописали фактическую невозможность увольнения директора при любых обстоятельствах, кроме как: вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него или совершении административного коррупционного правонарушения, заявления по собственному желанию или получение гражданства другого государства - это огромная ошибка.
Я считаю необходимым, в кратчайшие сроки, внести в Закон "О ГБР" изменения, которые позволят снимать Директора ГБР по той же процедуре, как и Генерального прокурора Украины: выражение недоверия ВРУ по предложению не менее 150 народных депутатов Украины, а также в случае нарушения закона не менее 226-ю голосами за увольнение.
Иначе мы никогда не наведем порядок и не заставим работать этот важный для страны правоохранительный орган.
Также, я убеждён в необходимости дать оценку систематическому пренебрежению действующим законодательством, а также непосредственно требованиями Закона "О ГБР" со стороны Романа Трубы.
Именно поэтому я подготовил и направил сегодня заявление к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, а также руководителю САП Назару Холодницкому с просьбой провести проверку законности отдельных действий пока ещё директора ГБР Романа Трубы.
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