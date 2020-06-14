Кулеба висловився про "антизахідну риторику" в уряді України

В українському медіапросторі поширюється антизахідна риторика, однак в уряді намірів до зміни курсу немає.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. "Мене турбує поширення в українському медіапросторі антизахідної риторики – це абсолютно не відповідає інтересам українського народу", – сказав він.

Міністр підкреслив, що жодної антизахідної риторики у виконавчій вертикалі влади або у вертикалі, відповідальній за зовнішню політику, немає.

"Ми абсолютно переконані в тому, що Україна повинна надалі рухатися до членства в Європейському союзі та НАТО, і я не бачу жодних навіть натяків на якісь розвороти або зміну ставлення до цього курсу", – зазначив Кулеба.

Він також закликав "дивитися на справи", вказавши на кроки НАТО щодо статусу партнера розширених можливостей для України й можливість для держави стати "одним із шести найближчих партнерів Альянсу в світі".

Як писав OBOZREVATEL, Україна 12 червня отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Заявка була подана в січні 2020 року.

Крім України, такий статус мають Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.