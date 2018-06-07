Антикорупційному суду в Україні бути? Автор дав відповідь

Верховна Рада України може знайти компроміс щодо повноваженнь громадської ради міжнародних експертів при наборі суддів в Антикорупційний суд і проголосувати законопроект.

"Ми свою справу зробили, і нехай вже депутати приймають рішення. Єдине питання, яке залишається ключовим - це які повноваження будуть у громадської ради", - сказав в коментарі OBOZREVATEL один з авторів законопроекту, доктор юридичних наук Києво-Могилянської академії Анатолій Заєць.

За його словами, міжнародні донори і громадськість будуть наполягати на тому, щоб у громадської ради міжнародних експертів було право блокувати ту, чи іншу кандидатуру на пост судді в Антикорупційний суд.

"Там є варіанти: дати можливість повної заборони, якуможе накласти громадська рада експертів, а є неостаточний заборона. Тобто міжнародні донори і Всесвітній банк вимагають, щоб були надані повні повноваження з блокування тієї чи іншої кандидатури", - говорить юрист.

Разом з тим, Заєць вважає, що у Верховній Раді може бути знайдений компроміс.

"Може знайдуть компромісний варіант. Скажімо в проекті була пропозиція про те, щоб Вища кваліфікаційна комісія долала рішення громадської ради 2/3 голосами, а може бути збільшать поріг до 3/4 складу Вищої кваліфікаційної комісії", - припускає він.

Однак співавтор проекту підкреслює, що у міжнародних донорів дуже чітка позиція з цього приводу

"Там є однозначна позиція - тільки надання можливості повної заборони для громадської ради", - зазначив Заєць.

Що стосується здатності Антикорупціонного суду переломити ситуацію, і побороти корупцію в Україні, юрист відповів: "Звичайно, сам Антикорупційний суд - це не панацея, повинен бути комплекс заходів. Справа в тому, що суд розглядає справи, які приходять до нього на розгляд, а перед цим йде дуже велика і кропітка робота органів розслідування. Тому тут повинен бути комплекс зусиль всіх ".

І додав, що "сам суд переломити ситуацію з корупцією не зможе, але наявність такої інстанції дасть можливість хоча б оперативно розглядати справи, як мінімум".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поки не ясно, чи є голоси у Верховній Раді України за створення Антикорупційного суду.

Онлайн-трансляцію обговорення і голосування за законопроект про Антикорупційне суді можна тут.