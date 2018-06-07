Антикорупційний суд: з'явилася реакція Венеціанської комісії

Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо привітав ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд в Україні.

"Із великим задоволенням, я б навіть сказав із великою радістю, я дізнався про сьогоднішнє рішення Верховної Ради ухвалити закон про Вищий антикорупційний су", - сказано в його заяві на сайті комісії.

Він привітав членів Верховної Ради та подякував усім, хто зробив внесок в прийняття закону за рекомендаціями Венеціанської комісії.

"Я хотів би привітати членів Верховної Ради із сьогоднішнім голосуванням і подякувати всім, хто зробив свій внесок у прийняття закону. Це важливий крок вперед для України та Європи, перш за все для громадян України, які занадто довго страждали від зла корупці", - підкреслив він.

Букіккіо додав, що прийняття закону показує рішучість України продовжувати шлях реформ і європейської інтеграції.

У свою чергу, президент Петро Порошенко подякував президенту комісії за теплі слова.

"Дякую Главі Венеціанської Комісії, щирому другу України Джанні Букіккіо за чесну позицію по Антикорупційному Суду в Україні. Прийнятий Закон - це наш спільний доробок і наша спільна історія! Джанні Букіккіо написав у своїй заяві: "З великим задоволенням - і я б навіть сказав з великою радістю, я дізнався про сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо затвердження закону про Вищий антикорупційний суд. Згідно з повідомленнями, прийнятий закон відповідає рекомендації Венеціанської комісії", - написав Порошенко.

Він привітав членів Верховної Ради з результатами голосування і подякував усім, хто сприяє прийняттю закону.

"Це важливий крок вперед для України та для Європи, передусім для громадян України, які занадто довго страждали від зла корупції. Сьогоднішнє голосування показує, що Україна налаштована продовжувати шлях реформ та європейської інтеграції, - резюмував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня 2017 року Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував. Президент обіцяв створення органу до кінця 2018 року.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.

5 червня Державний департамент США підтримав МВФ, нагадавши Україні про важливість створення Антикорупційного суду. Також, посли країн G7 призвали Верховну Раду прийняти закон. 7 червня українські депутати проголосували більшістю за законопроект.