Антикорупційний суд: у Порошенка пояснили спірну поправку

Представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що спірна поправка до законопроекту про антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України.

"Президент України виступить перед народними депутатами і внесе цю правку, яка в 5 ранку була узгоджена з нашими міжнародними парнерами", - передає її слова "РБК-Україна".

Луценко заявила, що президент Петро Порошенко оголосить поправку як автор законопроекту.

"Стаття 89 Закону "Про Регламент ВР" дозволяє йому це зробити. Це буде оголошено, роздано депутатам, і ми будемо орієнтуватися на рішення комітету, щоб ця правка лягла в тіло закону", - зазначила вона.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Порошенко закликав народних депутатів підтримати законопроект про створення Антикорупційного суду у другому читанні.