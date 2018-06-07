Антикорупційний суд: у МВФ зробили заяву

Міжнародний валютний фонд детально проаналізує закон про Вищий антикорупційний суд в Україні.

Як говориться в прес-релізі представника МВФ Йости Люнгмана, фахівці перевірять документ на предмет відповідності з домовленостями в контексті програми реформ. Про це повідомляє "Економічна правда".

"Верховна Рада України схвалила сьогодні законопроект про Вищий Антикорупційний Суд, доповнивши цим новим засадничим компонентом антикорупційну стратегію влади України. Фахівці МВФ проведуть аналіз документу на предмет його відповідності домовленостям, досягнутим у контексті програми реформ, що підтримується МВФ", - сказано в прес-релізі.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду є одною з основних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу. 15 грудня 2017 року президент Петро Порошенко анонсував внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради, яка прийняла його в першому читанні.

Пізніше, прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв подати у відставку, якщо народні депутати не приймуть закон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня 2018 року Верховна Рада проголосувала за створення органу в Україні більшістю у другому читанні.