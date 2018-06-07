УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Антикорупційний суд: у Гройсмана повідомили про проблему

1.4тЧитати новину російською

Поки не ясно, чи є голоси у Верховній Раді України за створення Антикорупційного суду.

Про це OBOZREVATEL повідомив постійний представник Кабінету міністрів у парламенті, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко.

"Прогнози у мене 50/50. Станом на зараз, відповідь на питання, чи є 226 голосів в залі, я думаю, відсутнє у будь-кого", - зазначив Денисенко.

Новини
Антикорупційний суд в Україні: Порошенко звернувся до депутатів

Також він підкреслив, що є занадто великі очікування суспільства щодо Антикорупційного суду.

"Давайте не будемо забувати, що Антикорупційний суд - це продовження роботи Національного антикорупційного бюро. У суспільстві побутує думка (я називаю це "ефектом таблетки"), коли хтось вважає, що ти вип'єш таблетку від голови і все життя у тебе не буде боліти голова... Однак справжній перелом в боротьбі з корупцією може наступити лише за двох умов. Перша умова - це реальна дерегуляція, друга - це перезавантаження системи влади", - пояснив Денисенко.

Напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже пообіцяв подати у відставку в разі провального голосування, що загрожує країні черговим політичною кризою.

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 червня з'явилася заява США, в якому вони закликали Україну створити Антикорупційний суд, який буде відповідати вимогам МВФ.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Теми
ЕксклюзивБоротьба з корупцією в Україні
Особа
Вадим Денисенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги