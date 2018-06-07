Антикорупційний суд: нардеп повідомив про компроміс з МВФ

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм заявив, що за результатами нічних переговорів вдалося досягти компромісу навколо законопроекту про Антикорупційний суд щодо права вето.

"Вето Ради міжнародних експертів при призначенні суддів може бути подолано більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів Ради міжнародних експертів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що ВККС складається з 16 членів, Рада експертів - з 6, загальна комісія - 22 людини. Таким чином для подолання вето необхідно 12 голосів.

"Але з умовою, що як мінімум троє з них - це члени Ради міжнародних експертів. Саму процедуру подолання вето можуть ініціювати троє членів Ради міжнародних експертів", - пояснив Найєм.

Таким чином незалежність Антикорупційного суду буде визначатися незалежністю як мінімум 4-х членів Ради міжнародних експертів.

"Будь-яка сторона або інституція, яка контролює 3-х членів Ради міжнародних експертів, отримує гарантоване право ініціювати вето", - додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення Антикорупційного суду є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу. 15 грудня 2017 року Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував.

1 березня Верховна Рада його прийняла в першому читанні. 29 травня Порошенко розповів, що створення, можливо, відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.