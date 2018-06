Антикорупційний суд: посли G7 звернулися до українських нардепів

Посли країн G7 закликали Верховну Раду прийняти закон про створення незалежного Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляється в Twitter канадського головування в групі країн G7, суд повинен отримати довіру українців.

G7 Ambassadors encourage the Verkhovna Rada to pass a law establishing an independent and credible #anticorruptioncourt . pic.twitter.com/pZ4mQerI18