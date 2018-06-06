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Антикорупційний суд: посли G7 звернулися до українських нардепів

1.4тЧитати новину російською

Посли країн G7 закликали Верховну Раду прийняти закон про створення незалежного Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляється в Twitter канадського головування в групі країн G7, суд повинен отримати довіру українців.

Посли "великої сімки" відзначають, що панель експертів повинна відігравати провідну роль у виборі кваліфікованих суддів.

"Ми підтримуємо позицію МВФ в цьому питанні і відповідність ключових положень закону умовам МВФ. Антикорупційний суд повинен бути невід'ємною частиною антикорупційних зусиль України", - зазначають дипломати.

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Як повідомляє "Українська Правда" , спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що депутатам залишилося розглянути менше 100 поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

За його словами він буде проголосований 7 червня на ранковому пленарному засіданні.

Він закликав усіх депутатів до максимальної мобілізації на завтрашньому засіданні.

"Завтра до обіду буде голосування за Вищий антикорупційний суд, тому я закликаю всі фракції, всіх народних депутатів завтра прибути до зали. Це буде важливий і вирішальний день не тільки на цьому тижні, а й на цьому етапі діяльності Верховної Ради України", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 червня з'явилася заява США, в якій вони закликали Україну створити Антикорупційний суд, що буде відповідати вимогам МВФ.

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