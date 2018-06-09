Антикорупційний суд: Порошенко розповів про шалений опір

Створення Вищого антикорупційного суду завершить формування антикорупційної системи в Україні.

Про це він розповів під час зустрічі зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка 8 червня, повідомляє прес-служба навчального закладу.

"Щоб запустити в Україні всю систему антикорупційних інституцій, мені довелося подолати шалений опір, особливо по відношенню до системи електронних декларацій. Однак іншого шляху немає. Цієї прозорості вимагає українське суспільство", - підкреслив глава держави.

При цьому він зазначив, що корупція є однією з найбільших загроз для нашої держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (№7440). За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів при мінімально необхідних 226.