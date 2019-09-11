В предыдущем материале мы постарались оставить тексты в том виде, как их переводит машина, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что перевод был с авторской окраской. Гугл сделал как мог и мы там ни буквы, ни слова не меняли. Более того – дали прямые ссылки на сканы этих писем, где можно посмотреть даже на подписи конгрессменов.

Каждый может самостоятельно сделать свои выводы прямо сейчас, либо проанализировать то, что было до этого момента и что будет после него, уже внимательно глядя в нужные места. Мы же обратим внимание на дату, которую в письмах указывают, как начало давления на Украину – 2017 год. Как мы помним, президент Трамп выиграл выборы осенью 2016 года, но вступил в должность с 20 января все того же 2017 года.

Это значит, что если подтвердится это самое давление на Украину, то окажется, что оно происходило просто после принятия действующим президентом США своих властных полномочий. А теперь проводим отсюда прямую линию к президенту Порошенко и понимаем, что действовал он не только под давлением "друзей" из Германии и Франции, но и из Штатов. Причем, оттуда давление было самым своеобразным. Если европейцы играются в какую-то извращенную вариацию геополитики, то Трамп имел вполне конкретные интересы и преследовал четко очерченные цели. Кстати, судя по письмам, он примерно таким образом действует и сейчас.

А теперь вспоминаем, как после каждой встречи Трампа с Путиным оставался какой-то тяжелый осадок и предчувствие чего-то нехорошего. Возможно, теперь начинает вырисовываться вся картина целиком. Трамп прессовал Пороха, но тому все же удавалось выторговать для Украины как железные ништяки так и более или менее устойчивую позицию Штатов. Это в условиях войны и в условиях внутренней, поголовной измены.

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А теперь вспоминаем, когда у нас поднялась волна этих "антикоррупционеров", которые сейчас припарковали свои языки в самое подходящее место и теперь "ни пикнут, ни пукнут" (С). Где они вообще? Где эти жирные ГО? Где активисты? И что характерно, когда под них пытались копать, то в отличии от большинства "журналистов", сидящих на окладах из Москвы, эти оказывались на грантах либо прямо идущих из США, либо опосредованно, через "гуманитарные фонды". Именно тогда и прошел этот вал крикливых бездельников, которые уничтожали репутацию Порошенко не только для Путина.

Если кто-то помнит выражение "послица", то знает, к кому именно это относится и кто координировал деятельность наших "активистов". Вот теперь примерно понятно, как же так случилось, что рейтинг Пороха был уничтожен настолько сокрушительно. Оказывается, его можно было успешно рушить не только под флагом Аквафреша.

Порошенко был лидером, который смог двигать страну вперед, да еще и такими темпами, невзирая на то, что находился под прессингом даже из Штатов. У нас близко никогда не было такого лидера. Только сейчас начинает вырисовываться масштаб этой фигуры, которая могла и делала, да еще как делала! Украине выпал фарт, которого никогда не было, но украинцы смогли прос*ать его даже не поняв, что они только что сделали. Ну что же, другим путем ни до кого и ничто не дойдет. А судя по тому, что сейчас идет из Вашингтона, мы смело можем ставить ему оценку еще выше той самой высокой, которую уже ставили.

Действительно, на фоне той серости, которая сейчас правит миром, Украина имела лидера мирового масштаба, но не поняла этого. Жаль.

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