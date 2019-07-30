В Трускавце продолжается уникальная операция по ликвидации безграмотности того, что избиратели выбрали в парламент. На самом деле, мы же видим концовку процесса, а если попробовать проследить его хотя бы не до начала, а до середины, то получится "картина маслом".

На различных фото мы уже видим условия, в которых "учатся" избранные депутаты, и собственно говоря – сам процесс обучения. Начнем с условий. Сразу возникает вопрос – почему Трускавец, а не какая-то база отдыха под Киевом? Наверное, на этот вопрос можно получить ответ, если узнать стоимость этого мероприятия.

Говорят, что это свыше 50 млн. грн., большая часть которых как раз и уйдет на "условия", проживание, харчевание и так далее. Принимающая сторона неплохо так рубанула денежек, поскольку на фото видно, что отельчик или санаторий там не из дешевых. Кроме того, чувствуется рука одного и того же режиссера, по замыслу которого мы помним кого, до поры до времени – прятали в Париже. Этих – тоже собрали в кучу и вывезли от греха подальше.

Но для организации всей этой операции должны были существовать какие-то причины. Ведь никому раньше в голову не приходило делать нечто подобное. Единственное, что тут может быть, это осознание запредельно низкого уровня публики, которая становится депутатами. Квартальные, лигосмеховские и просто – никто, теперь становятся законотворцами, понятия не имея ни о законах, ни о том, как они творятся. Нет, натворить-то они смогут и так, но не в плане законов.

Вот это мероприятие в Трускавце – подпись самих зе под тем, что они привели в законодательную ветвь власти полное ничто. Даже там это поняли и решили, что надо пояснить им хоть куда они попали и что надо там делать, чтобы не устроить "позор без конца".

Теперь о процессе обучения. Верховна Рада – конституционный орган верховной законодательной власти. Это значит, что в его полномочиях, в частности, содержится и возможность изменения конституции – основного закона любого современного государства и Украины, в том числе. Это – настолько важная и фундаментальная функция, что в юридических ВУЗах или на юрфаках университетов, курс Конституционного права идет с первого семестра, на протяжении всего первого курса обучения.

Кроме того, параллельно конституционному праву, в это же самое время, идет курс теории и истории государства и права. Эти курсы имеют целый ряд зачетов, экзаменов, а иногда – имеют курсовые работы. Таким образом, образование любого юриста закладывается именно из тех дисциплин, которые описывают фундамент государства, его морфологию, и то, как и почему этот фундамент формировался именно таким образом, и какие процессы влияют на него сейчас, приводя к постепенным изменениям.

Прямо скажу, примерно половине группы студентов, со свежими мозгами, эти предметы даются очень непросто. Только одной литературы приходится перелопатить килограммы, и если исключить время на подготовку зачетов и экзаменов, просто прослушивание лекций и чтение профильной литературы, занимает огромное количество времени. Причем, в данном случае мы говорим о подготовке юриста, которая может закончиться на степени "бакалавр", что не даст ему возможности ни работать адвокатом, ни судьей, ни занимать другие серьезные должности, поскольку для этого ему надо отучиться еще два года на магистратуре.

И вот мы наблюдаем, что за неделю эта публика проходит курс конституционного права и основ государства и права, и следом – отдельные области права, связанные с комитетами, в которые они будут назначены. То есть, за пару дней они проходят то, что студенты-юристы учат год-два, а за оставшиеся три-четыре дня, все остальное, и плюс к тому – регламент Верховной Рады и прочие нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельности именно депутата.

По сути, это сравнимо с экстернатурой юридического ВУЗа, которую способны одолеть люди с IQ за 150, коих – единицы. А теперь – смотрим на то, что в этот раз избрали и думаем, где там может быть отметка IQ, на каком уровне?

Отсюда следует, что единственное, что за это время можно вдолбить в головы этих пациентов – назначение кнопок для голосования, что можно и что нельзя засовывать в приемник идентификационной карты, как правильно делать за колоннами сессионного зала, чтобы не было видно прессе, и конечно – дисциплина, на кого смотреть при голосовании, понимая поданные им знаки. Скоро мы увидим инкарнацию Чечетова с "морским семафором".

Но что самое интересное, это мероприятие, прямо указывающее на уровень данной публики, никто даже не думал как-то прятать. Ведь все же помнят слова нынешнего президента "ничего, я научусь". Это значит, что вообще-то выбрали школяров, которые с той или иной степенью прилежности, теперь будут учиться на нас и на Украине.

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