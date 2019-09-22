Ну что, уважаемые коллеги. Не знаю как вы, а я слегка перевел дух после того, как увидел интервью Пороха, данное Янине Соколовой. В общем, это два мощных человека, хоть и каждый по-своему, и смотреть такое интервью – это для гурманов. Однако, я не стану его комментировать вообще, а просто сделаю одно маленькое замечание после того, как вы его досмотрите.

А теперь – замечание. Есть такая упрямая штука, которая называется статистикой. Если ею не манипулировать и если ты делаешь выборку сам для себя, то она является довольно мощным инструментом как для выяснения скрытых деталей какого-то события или явления, так и с довольно большой долей вероятности, позволяет прогнозировать грядущие события. Второй элемент уходит именно в область вероятностей, поскольку жизнь – динамичная система и данные идут в статистику постоянно, меняя вероятность предсказания.

Тем не менее, мы имеем довольно небольшую выборку по определенным действиям президентов Украины. А, например, в США эту выборку можно осуществить по достаточно большему количеству президентов и делать какие-то прогнозы. Итак.

Сейчас вокруг президента Дональда Трампа полыхают скандалы просто один за другим. Из того количества его предшественников, о которых лично мне хорошо известно, ни один не имел подобного шлейфа скандалов. Если кого-то упустил, коллеги поправят. Тем не менее, уже не раз возникал вопрос о том, что не выныривая из жестких конфликтов, Трамп вполне может нарваться на какой-то из вариантов досрочного прекращения своей каденции.

Берем статистику и смотрим, как часто такое случалось, невзирая на причины. Оказывается, это – очень редкое явление и статистика говорит о том, что шансов доработать до окончания положенного срока, намного больше, чем возникнет ситуация досрочного сложения полномочий.

Дальше смотрим на причины, которые обусловили досрочное прекращения полномочий. Оказывается, их в принципе может быть несколько: смерть, добровольная отставка и импичмент. Смотрим на каждую позицию и выясняем частоту таких событий или вообще – их наличие. Когда сделаем нехитрые подсчеты, то очень быстро выйдем на заключение о том, что импичмент практически не имеет никаких перспектив и его можно смело отбросить из правдоподобных вариантов.

У нас же президентов было всего пять и вот сейчас – шестой. Так вот, из тех пяти, которые оставили кабинет на Банковой, четыре – ушли из активной политической жизни. Так случилось, что сейчас у нас клоун стал президентом, но был и обратный вариант. Первый президент Украины, например, стал клоуном по вызову. Но активной политической деятельности никто из них не ведет.

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Исходя из этого, было вполне обоснованное предположение о том, что и Порох может пойти по тому же пути. Причем, это могло случиться не сразу после проигрыша на выборах, а позже, когда он как-то вечером задумается о вечном, посмотрит на процент, проголосовавших за зе и задаст себе вопрос: "А оно мне нужно этих нервов?".

В связи с этим, лично меня очень настораживало угасание его медийного присутствия. Стал сдуваться телеграмм-канал, на который я подписан еще с предвыборной кампании, и вообще – стало слишком мало его публичных заявлений, которые просто необходимы, если ты остался в поле политической игры.

Но посмотрев интервью – выдохнул. Просто действительно надо было перевести дух. И судя по тому, как он отвечал и как говорил, там есть еще Порох в пороховницах. А тем самым вечером он думал не за тех, кто проголосовал за зе, а за тех, кто невзирая ни на что, проголосовал за него, а вернее – за те идеи, которые он двигал, будучи президентом.

В общем, Порох пришел в норму и похоже – возвращается в политическое и медийное поле, а значит – будет интересно.

А раз так, то всем будет веселее. Порох все красиво сказал, скажем красиво и мы. Варим каву "желтый бурбон", знаем куда и для чего, и не забываем про огороды. Все буде добре. Я узнавал.

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