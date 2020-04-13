Хвора на коронавірус нардепка, колишня членкиня фракції "Слуга народу" Анна Скороход заявила, що продовжує лікування, проте почуває себе добре.

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Про це політкиня написала в понеділок, 13 квітня, на своєму Telegram-каналі. Вона уточнила, що разом зі своєю дитиною, яка також хвора на COVID-19, приймає антибіотик і препарат "Лопінавір".

Анна Скороход Facebook

"21 день карантину (10 із малюком у лікарні). Самопочуття в обох хороше, я знову відчуваю запахи, температури немає", – написала Скороход.

Вона додала, що зробила новий тест на наявність коронавірусу.

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