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14 квітня • оновлено в 00:09
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Колишня "слуга" Скороход розповіла, чим лікує коронавірус

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Хвора на коронавірус нардепка, колишня членкиня фракції "Слуга народу" Анна Скороход заявила, що продовжує лікування, проте почуває себе добре.

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Про це політкиня написала в понеділок, 13 квітня, на своєму Telegram-каналі. Вона уточнила, що разом зі своєю дитиною, яка також хвора на COVID-19, приймає антибіотик і препарат "Лопінавір".

Анна Скороход

Анна Скороход

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"21 день карантину (10 із малюком у лікарні). Самопочуття в обох хороше, я знову відчуваю запахи, температури немає", – написала Скороход.

Вона додала, що зробила новий тест на наявність коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Ганна Скороход
Місце
Україна
Теги
депутат вірус ліки політика
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