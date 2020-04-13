Хвора на коронавірус нардепка, колишня членкиня фракції "Слуга народу" Анна Скороход заявила, що продовжує лікування, проте почуває себе добре.
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Про це політкиня написала в понеділок, 13 квітня, на своєму Telegram-каналі. Вона уточнила, що разом зі своєю дитиною, яка також хвора на COVID-19, приймає антибіотик і препарат "Лопінавір".
Анна Скороход
"21 день карантину (10 із малюком у лікарні). Самопочуття в обох хороше, я знову відчуваю запахи, температури немає", – написала Скороход.
Вона додала, що зробила новий тест на наявність коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Скороход скаржилася на слабкість і головний біль. Вона розповідала, що не відчуває запахи і постійно спить.
Народна депутатка також повідомила, що заразила коронавірусом свого сина, який народився 17 лютого 2020 року. Вони обидвоє знаходяться в інфекційній лікарні.
5 квітня Скороход розповіла, що зробила повторний тест на COVID-19. Він виявився позитивним.
Про зараження Анни Скороход коронавірусом стало відомо 28 березня.
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