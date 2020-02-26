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26 лютого • оновлено в 22:53
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Ані співробітників, ані грошей, ані майна: "Слуга народу" виявилася "віртуальною" партією. Оприлюднені документи

2.1т
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Партії "Слуга народу" перестали платити внески, у неї немає жодного офіційного співробітника, а також місцевих осередків. Всі ці дані можуть свідчити про те, що політсила є лише "віртуальної".

До такого висновку прийшли журналісти "Країни", проаналізувавши звіт політсили за четвертий квартал 2019 роки (щоб подивитися всі документи, проскрольте до кінця новини).

Ані співробітників, ані грошей, ані майна: "Слуга народу" виявилася "віртуальною" партією. Оприлюднені документи

24tv.ua

Вони відзначили, що у партії взагалі не виявилося свого майна. В оренді тільки приміщення вартістю 43 мільйони гривень, а зі свого – нематеріальні активи. Це 13 доменів для сайтів на загальну суму 10 тисяч гривень.

Ані співробітників, ані грошей, ані майна: "Слуга народу" виявилася "віртуальною" партією. Оприлюднені документи

strana.ua

За меблі "Слуга народу" заплатила фірмі ТОВ "Комфортзон" 3 мільйони гривень у вересні і 740 тисяч гривень в листопаді. При цьому в складі партійного майна ніяка меблі не вказана.

Ані співробітників, ані грошей, ані майна: "Слуга народу" виявилася "віртуальною" партією. Оприлюднені документи

strana.ua

Також журналісти звернули увагу, що ані в центральному апараті, ані в місцевих осередках у партії немає жодного офіційно працевлаштованого співробітника. У графі "Працівники складу апарату" стоять тільки прочерки.

Ані співробітників, ані грошей, ані майна: "Слуга народу" виявилася "віртуальною" партією. Оприлюднені документи

strana.ua

Крім цього, у "Слуги народу" немає жодної місцевої організації партії зі статусом юридичної особи. Для порівняння журналісти навели дані інших політсил: у "Батьківщини" працює 73 людини, в "Європейської солідарності" - 46, в "Голосі" - 3, в Радикальної партії Олега Ляшка - 20 і у "Самопомочі" - 264 людини.

Ані співробітників, ані грошей, ані майна: "Слуга народу" виявилася "віртуальною" партією. Оприлюднені документи

strana.ua

Грошей у партії Зеленського теж не виявилося. У четвертому кварталі в партійну касу внесли тільки кілька мільйонів, у порівнянні з 330 мільйонами внесків, отриманими в третьому кварталі 2019 року. Журналісти зауважили, що тоді такі великі надходження були пов'язані з парламентськими виборами.

З числа фізичних осіб великі суми грошей на партійні рахунки внесли тільки три людини – Тарас Лісовий, Тетяна Козаченко і Артур Брецко.

"Правда, аналогічні суми по 1,3 мільйона були внесені Лісовим та Козаченком ще в квітні 2019 року. Однак тоді партія відмовилася від цих грошей, і їх у вересні повернули. Але спонсори виявилися наполегливими, і в жовтні знову заплатили" слугам "по 1 , 3 млн. Така ж історія трапилася і з внесками фірм "Торговий дім" Еко-лідер "з Києва та" Петралекс агро "з Білої Церкви. Їм в жовтні повернули суми 3,1 і 2,9 млн грн, сплачені раніше в квітні ", – відзначає видання.

Ані співробітників, ані грошей, ані майна: "Слуга народу" виявилася "віртуальною" партією. Оприлюднені документи

strana.ua

Єдиним новим великим спонсором партії виступило київське ТОВ "ЖЕК Андерсен". У грудні ця фірма проспонсорувала політсилу на 3 мільйони гривень. Ці гроші в основному були витрачені на оренду приміщень.

Ані співробітників, ані грошей, ані майна: "Слуга народу" виявилася "віртуальною" партією. Оприлюднені документи

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг президент України Володимира Зеленського різко впав до 40%, а його партії "Слуга народу" - до 36%.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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