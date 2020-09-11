У МЗС України озвучили стратегію деокупації Криму

Стратегія України з деокупації Криму передбачає багаторівневі кроки, в тому числі – проведення щорічного саміту 26 лютого.

Про це LB.ua повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппарова. За її словами, поки стратегія – це внутрішній документ МЗС, який не є публічним і не охоплює всі напрямки державної політики.

Серед іншого, документ визначає принципи роботи платформи з деокупації Криму.

"Платформа задасть багаторівневу рамку, яка буде тримати тему Криму на різних рівнях. Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого буде ініціювати Україна. Він буде проходити щорічно, ми пропонуємо його проведення в символічний для України день – 26 лютого, день опору Криму російської окупації", – розповіла Джеппарова.

Другий рівень буде проводитися на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони.

"Чому оборони, тому що ми будемо робити акцент на тому, що кажучи про окупацію Криму, йдеться не тільки про систематичне порушення прав людини, про яке ми не будемо забувати, а й про мілітаризацію півострова і загрозу безпеці не тільки України, а й всьому регіону. Ми бачимо апетити Російської федерації – це і Близький Схід, і Північна Африка. Для них Крим – це плацдарм для військових", – пояснила Джеппарова.

"Наступний рівень – міжпарламентські зв'язки, робота з головами парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, робота з депутатами", – додала вона.

Крім того, в листопаді 2020 року МЗС планує провести конференцію з безпеки. Однак, Джеппарова не виключає її перенесення через COVID-19.

Еміне Джеппарова ATR.ua

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