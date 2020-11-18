Кулеба вказав на ризики через анексію Криму і закликав НАТО забезпечити безпеку

Одне із завдань НАТО – зменшення впливу Росії та забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні у зв'язку з анексією Криму.

Про це на онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum" заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Як підкреслив він, Кремль активно мілітаризує нелегально окупований український півострів. Главу МЗС цитує "Укрінформ".

"Це підриває торгові маршрути і загрожує безпеці. НАТО має продемонструвати серйозність із приводу захисту Чорного моря і забезпечити безпеку навігації в Чорному морі", – сказав Кулеба.

Щоб посилити безпеку в цьому регіоні, НАТО варто активно залучати Україну та Грузію, вважає він.

Кулеба вказав на можливість розміщення Росією ядерних компонентів в анексованому Криму, що є величезним ризиком для безпеки.

"Україна очікує від Вашингтона лідерства в реагуванні на глобальну кризу і виклики, одним з яких є безпека в регіоні Чорного моря", – зазначив глава українського МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україні, дивлячись на вибори в США й інших країнах, пора забути нав'язану їй мантру про "розділену державу, приречену на провал".