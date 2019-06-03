Анекдот і футбол: розкриті деталі першої розмови Порошенка і Трампа

Під час першого телефонного дзвінка главі Білого дому Дональду Трампу п'ятий президент України Петро Порошенко розповів анекдот.

Про це в інтерв'ю "ЛБ" повідомив дипломатичний радник Порошенка Костянтин Єлісєєв. Він зазначив, що перша розмова лідерів країн тривала близько 15 хвилин.

Єлісєєв згадав, що перед першим дзвінком в Адміністрації президента ґрунтовно готувалися. Адже треба було пояснити ситуацію щодо Донбасу, окупації Криму і важливості введення санкцій проти Росії.

"На мій погляд, нам вдалося вирішити цю задачу. Крім того, стояли завдання встановити дружні особисті контакти між лідерами, щоб наслідком бесіди стала довгоочікувана зустріч. Це були, мені здається, найбільш досконалі тези до бесіди. Тут було все: і зрозумілі фрази, і сленг, який любить президент Трамп, а також анекдот, який президент Порошенко розповів Трампу, щоб підтримувати інтерес до бесіди", — повідомив він.

Єлісєєв зазначив, що анекдот сподобався Трампу, зробивши бесіду "живою, людською і не рутинною, яку американський лідер не любить".

Петро Порошенко і Дональд Трамп

Також у розмові з Трампом Порошенко привітав главу Штатів із перемогою його улюбленої команди "Нью-Інгленд Петріотс" у фіналі Супербоула американської футбольної ліги.

"Так само ретельно ми готували і особисту зустріч. Наприклад, Україна напередодні отримала партію американського вугілля, про що було домовлено раніше. Під час зустрічі президент Порошенко передав президенту Трампу, у красивій коробочці, шматок американського вугілля як символ партнерства і дотримання домовленостей. Ще ми показали Трампу великі матеріали, у яких поряд із українським солдатами на параді з нагоди Дня незалежності України маршем ішли й американські військові — для Трампа це було теж одкровенням", — поділився він.

Єлісєєв наголосив, що наступного разу Трамп першим став ініціатором розмови.

"Ми були, якщо я не помиляюся, з візитом у Швеції, і нам подзвонили: "Президент Трамп хоче переговорити з Порошенком, коли це можливо?". Ми спочатку подумали, що це пранкери — на певному етапі вони активізувалися. Це теж був новий нюанс у нашій роботі... І раджу новому президенту ретельно перевіряти ті дзвінки, які надходять: кілька разів перевіряти, виходити на особисті контакти", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Білого дому Дональд Трамп відправив президенту України Володимиру Зеленському після інавгурації послання щодо майбутньої співпраці.

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