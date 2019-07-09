"Андрюхина ідея!" Дивна поведінка Зеленського спантеличила мережу. Відеофакт

У мережі з'явилося відео пішої прогулянки президента України Володимира Зеленського після саміту Україна-ЄС, під час якої він відповів на кілька запитань журналістів.

Поведінка президента, як і його відповіді, спантеличила українців. Кадри опублікувало агентство "Українські новини" на YouTube.

Відео швидко розійшлося по мережі. Українці почали з подивом цитувати Зеленського, запідозривши в нетверезості.

"А, Богдан сказав. Ідея Андрюхина. Це його ідея. Я думаю, ми колись перестанемо війну і дати можливість людям говорити російською мовою в Донецьку, а що тут за проблема. У нас немає такої проблеми", – сказав Зеленський журналісту, коментуючи ініціативу російськомовного Донбасу.

"Була така інформаційна війна, що не можна говорити російською мовою... Я президент, я з вами говорю, як хочу. Якщо буде у донеччан якесь спеціальне прохання, щоб вони, наприклад, документи могли заповнювати російською мовою, – я не бачу ніякої проблеми", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити і заповнювати документи на тій мові, який вони оберуть.

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