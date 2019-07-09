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"Андрюхина ідея!" Дивна поведінка Зеленського спантеличила мережу. Відеофакт

16.6тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео пішої прогулянки президента України Володимира Зеленського після саміту Україна-ЄС, під час якої він відповів на кілька запитань журналістів.

Поведінка президента, як і його відповіді, спантеличила українців. Кадри опублікувало агентство "Українські новини" на YouTube.

Відео швидко розійшлося по мережі. Українці почали з подивом цитувати Зеленського, запідозривши в нетверезості.

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"А, Богдан сказав. Ідея Андрюхина. Це його ідея. Я думаю, ми колись перестанемо війну і дати можливість людям говорити російською мовою в Донецьку, а що тут за проблема. У нас немає такої проблеми", – сказав Зеленський журналісту, коментуючи ініціативу російськомовного Донбасу.

"Була така інформаційна війна, що не можна говорити російською мовою... Я президент, я з вами говорю, як хочу. Якщо буде у донеччан якесь спеціальне прохання, щоб вони, наприклад, документи могли заповнювати російською мовою, – я не бачу ніякої проблеми", – додав президент.

"Андрюхина ідея!" Дивна поведінка Зеленського спантеличила мережу. Відеофакт
"Андрюхина ідея!" Дивна поведінка Зеленського спантеличила мережу. Відеофакт
"Андрюхина ідея!" Дивна поведінка Зеленського спантеличила мережу. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що жителям окупованого Донецька потрібно дати можливість говорити і заповнювати документи на тій мові, який вони оберуть.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Оно преп....здент, точно
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