Письменник Юрій Андрухович назвав президента Росії Володимира Путіна "небезпечним невігласом".

"Це такий дрімучий рівень, що просто руки опускаються", – сказав він в блозі OBOZREVATEL, коментуючи слова Путіна про українців і історію України, сказані ним в останньому інтерв'ю ТАСС.

"Це невіглас, який насправді прикидається невігласом. Він абсолютно свідомо дезінформує. Це один з основних методів його діяльності – брехати. Якщо людина на брехні збудувала всю свою кар’єру – і до того, як стала президентом, і вже ставши ним, - це вже увійшло в хронічну стадію", – переконаний письменник.

Володимир Путін

На його думку, з огляду на величезні "комунікаційні можливості" Путіна, подібні заяви є небезпечними. "Насправді, цю нісенітницю ми б не мали обговорювати – ну, сказав собі щось там малоосвічений і малокультурний чоловік. Ми не почули. Але тут ми не можемо не почути. І це погано", – зауважив Андрухович.

Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю ТАСС, опублікованому 21 лютого, Володимир Путін повторив тезу про те, що росіяни і українці – "один народ", а також заявив, що "до XI, XII, XIII століття у нас не було ніякої різниці в мові. І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, яка перебувала під владою Речі Посполитої, тільки десь, по-моєму, в XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності".

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