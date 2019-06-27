ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Андрій Сенченко: поставте народному депутату V-VII скликань відверте запитання

1.1тЧитати матеріал російською

Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV стане народний депутат України V-VII скликань Андрій Сенченко.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Андрій Сенченко: поставте екснардепу відверте запитання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Сенченко сьогодні о 17:30.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Андрій Сенченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel