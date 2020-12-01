Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником у сфері нацбезпеки
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак призначив своїм позаштатним радником із питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексія Арестовича.
Про нову посаду спікера делегації України в Тристоронній контактній групі у вівторок, 1 грудня, повідомила пресслужба ОП на офіційному сайті.
Єрмак офіційно представив Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств. Глава ОП зазначив, що в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, спотвореної інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно своєчасно та якісно реагувати.
"Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації чи образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну", – сказав керівник Офісу президента.
Також серед завдань Арестовича узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу", зазначили в ОП.
Єрмак висловив надію, що його новий позаштатний радник побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектора безпеки й оборони країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Речник української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович працює на цій посаді на громадських засадах.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що призначенню Арестовича радником і спікером делегації сприяли його "військовий досвід" і компетенція в питаннях війни на сході України.