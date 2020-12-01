Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником у сфері нацбезпеки

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак призначив своїм позаштатним радником із питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексія Арестовича.

Про нову посаду спікера делегації України в Тристоронній контактній групі у вівторок, 1 грудня, повідомила пресслужба ОП на офіційному сайті.

Єрмак офіційно представив Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств. Глава ОП зазначив, що в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, спотвореної інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно своєчасно та якісно реагувати.

"Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації чи образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну", – сказав керівник Офісу президента.

Також серед завдань Арестовича узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу", зазначили в ОП.

Єрмак висловив надію, що його новий позаштатний радник побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектора безпеки й оборони країни.

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