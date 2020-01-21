"Вирішив не дратувати": з'ясувалося, куди раптово зник Богдан

Глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан, який раніше постійно супроводжував лідера, раптово перестав з'являтися на публічних заходах із ним, однак від справ не відійшов.

Про це йдеться у матеріалі радіо "НВ". Журналісти провели опитування і з'ясували, з чим пов'язані такі зміни.

Вони звернули увагу: Богдан не супроводжував Зеленського на початку січня у поїздці в Івано-Франківську область, не побував разом із ним в Омані і був відсутній на церемонії прощання із загиблими пасажирами літака МАУ. На форум у Давосі Богдан теж не був заявлений. При цьому у Facebook глава Офісу президента скаржився на те, що йому нудно.

Богдан перестав з'являтися із Зеленським delo.ua

Однак високопоставлені представники пропрезидентської фракції на умовах анонімності запевнили, що міняти Богдана Зеленський поки точно не збирається.

При цьому політолог Петро Олещук висловив думку, що ініціатором "зникнення" все ж став президент. "Зеленський міг побачити загрозу іміджу у схильності Богдана до провокацій. Тому обмежив участь Богдана у спільних заходах", – вважає експерт.

Співрозмовник у керівництві фракції СН підтвердив цю версію з тією поправкою, що йдеться про особисте рішення Богдана "не дратувати публіку".

Відкритий

Опитані виданням політики та експерти, знайомі з обставинами найближчого оточення глави держави, впевнені: Богдан залишається цінним кадром для Зеленського. Він продовжує працювати у себе в ОП. І веде більшість переговорів зі "слугами" про підтримку президентських законопроєктів.

"Коли хтось із нас вирішить піти у відставку, то ви про це дізнаєтеся", – заявило джерело в ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан під час брифінгу Володимира Зеленського після саміту в "нормандському форматі" у Парижі почав співати, заважаючи президенту відповідати на запитання журналіста.

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