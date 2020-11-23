Богдан: Майдан був поривом проти конкретної особи – Януковича

Революція Гідності є не якимось "націоналістичним поривом", а поривом проти конкретної людини – експрезидента України, втікача Віктора Януковича.

Про це заявив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис розмови було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Майдан – це не був якийсь націоналістичний порив, це не був порив проти російської мови, це не був порив проти росіян. Це був порив проти конкретної особи, який вона сама допустила, – Янукович", – сказав політик.

Богдан додав, що тоді країну "чотири роки вели в Європу", щоб "в один день" змінити курс. "Раз – на 180 градусів: "Ні, ми туди не підемо", – зазначив екскерівник ОП.

Пропонуємо подивитися фрагмент інтерв'ю:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Собчак Андрій Богдан також назвав колишнього помічника глави Росії і куратора "Л/ДНР" Владислава Суркова "незручним ворогом".