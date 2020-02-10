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11 лютого • оновлено в 03:38
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Богдан – все? ЗМІ повідомили про звільнення глави ОП

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У понеділок, 10 лютого, в мережі з'явилася інформація про можливе звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана.

Спочатку нібито інсайдерська інформація з'явилася в Telegram-каналі "Новина". "Інсайдерські джерела з ОП повідомляють, що з кабінету глави Офісу президента Андрія Богдана близько 18:00 почали виносити речі", – йдеться у повідомленні.

Дані поширилися і в інших каналах. Однак офіційного підтвердження не надходило. Пізніше інформація про відхід Богдана з'явилася і в Telegram "Української правди".

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ЗМІ повідомили про звільнення глави ОП Андрія Богдана

ЗМІ повідомили про звільнення глави ОП Андрія Богдана

РБК-Україна

"Як би це не звучало, але Андрій Богдан таки зібрався у відставку. У нас є підтвердження вже від чотирьох не пов'язаних між собою джерел з оточення президента і самого Богдана. Однак офіційної інформації від Офісу, президента або поки ще голови ОП отримати поки не вдалося", – написало видання.

За даними "Української правди", заяву нібито вже зареєстровано. Повідомляється, що глава Офісу також обговорював відставку зі своїми заступниками.

Богдан – все? ЗМІ повідомили про звільнення глави ОП
Богдан – все? ЗМІ повідомили про звільнення глави ОП

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливу відставку Богдана. Підтвердити дані він не зміг, проте заявив, що "можливо все".

У мережі на новини про "чергову відставку" Богдана відреагували новими жартами і мемами.

Богдан – все? ЗМІ повідомили про звільнення глави ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вже з'являлася інформація про відставку Богдана. 1 серпня в мережі показали заяву, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади. Незабаром він заявив, що подібні документи підписали всі співробітники ОП і про жодне звільнення мова не йде.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Пропадет Украина!
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Santi Amonito
Santi Amonito
Следующий кто на выход: "зэторчок" со своими зелеными мухами к@цапского навоза?, - каломойный повесится.... Но тенденция в правильном направлении - скорость падения лифта увеличивается.
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Гоша Злой
Гоша Злой
чего-то непруха буряту в новом году - сначала тела сбежала, теперь вот столоваться негде будет..)
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