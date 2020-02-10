Богдан – все? ЗМІ повідомили про звільнення глави ОП

У понеділок, 10 лютого, в мережі з'явилася інформація про можливе звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана.

Спочатку нібито інсайдерська інформація з'явилася в Telegram-каналі "Новина". "Інсайдерські джерела з ОП повідомляють, що з кабінету глави Офісу президента Андрія Богдана близько 18:00 почали виносити речі", – йдеться у повідомленні.

Дані поширилися і в інших каналах. Однак офіційного підтвердження не надходило. Пізніше інформація про відхід Богдана з'явилася і в Telegram "Української правди".

ЗМІ повідомили про звільнення глави ОП Андрія Богдана РБК-Україна

"Як би це не звучало, але Андрій Богдан таки зібрався у відставку. У нас є підтвердження вже від чотирьох не пов'язаних між собою джерел з оточення президента і самого Богдана. Однак офіційної інформації від Офісу, президента або поки ще голови ОП отримати поки не вдалося", – написало видання.

За даними "Української правди", заяву нібито вже зареєстровано. Повідомляється, що глава Офісу також обговорював відставку зі своїми заступниками.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про можливу відставку Богдана. Підтвердити дані він не зміг, проте заявив, що "можливо все".

У мережі на новини про "чергову відставку" Богдана відреагували новими жартами і мемами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вже з'являлася інформація про відставку Богдана. 1 серпня в мережі показали заяву, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади. Незабаром він заявив, що подібні документи підписали всі співробітники ОП і про жодне звільнення мова не йде.

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