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Андрій Білецький: поставте нардепу відверте запитання

3.7т Читати матеріал російською

Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 15 липня стане позафракційний народний депутат України, засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Андрій Білецький: поставте нардепу відверте запитання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Білецьким сьогодні о 17:30.

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Костенко Олександра
Костенко Олександра
якшо ви так топите за мову, назвть вашого улюбленого автора?))
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Колесников Сергей
Колесников Сергей
Стоит ли отказаться от срочников и полностью ввести контрактную армию, как Зе хотел?
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Корюк Егор
Корюк Егор
Почему по мажоритарке не пошли?
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