Війна за спиною Зеленського: як програв Богдан і чим здивує Єрмак

Перший етап масштабної кулуарної війни в команді Володимира Зеленського закінчився. Після 8 місяців при владі глава Офісу президента Андрій Богдан поступився місцем Андрію Єрмаку.

Колишній радник президента відомий як неофіційний міністр закордонних справ України і особистий посланець Володимира Олександровича у переговорах як з американцями, так і з росіянами. Після його приходу до влади варто очікувати посилення переговорних позицій України та Росії, а також пошуку компромісу. Або інакше кажучи – миру на Донбасі.

Що стоїть за поразкою Богдана і як зміниться життя України після призначення Єрмака – з'ясовував OBOZREVATEL.

Що буде далі?

Свою посаду Андрій Єрмак отримав на тлі 4-х місячної боротьби з Андрієм Богданом.

Цьому є відразу кілька причин:

Особисті проблеми Богдана, зокрема і втрата впливу, плюс інші скандали, недбале ставлення до колег;

Єрмак, на відміну від Андрій Йосиповича, є людиною Зеленського, з яким він познайомився ще на початку 2000-х;

Спроба активізувати відносини Києва і Москви. У Єрмака тісні контакти з новим заступником голови Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Недарма відразу після призначення Єрмака прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Козак стане новим куратором псевдореспублік "Л/ДНР";

З огляду на останній пункт – ймовірно Володимир Зеленський вирішив перезавантажити відносини з Росією, які застопорилися після паризької зустрічі. Зазначимо, при особистому спілкуванні сторони напрацювали формальну дорожню карту, яка передбачає відведення військ в окремих ділянках, заборону на обстріли тощо. З усього переліку вдалося лише обміняти полонених у кінці 2019 року.

Зустріч у Парижі. Ніч на 10 грудня 2019 Скріншот

Щодо інших пунктів – усе складно, а зустріч анонсувалася на середину весни 2020 року. Логічно, що від України чекають якихось конкретних рішень, а Франція та Німеччина неофіційно тиснуть на президента Зеленського.

Тому можна припустити, що Андрій Єрмак на посаді глави Офісу президента візьме в руки міжнародне управління і, на відміну від Богдана, займеться зовнішніми питаннями вже у статусі глави ОП.

І це враховуючи той факт, що найближчими місяцями очікується підготовка законопроєктів щодо Донбасу. Тут мова піде як про особливий статус, так і можливу амністію бойовиків. Деталі документів поки невідомі. Не виключено, що голоси під це рішення збиратиме Єрмак, якому доведеться знаходити підтримку як у групи "Кварталу", так і умовної групи "Сороса", "Опозиційної Платформи – За життя" і частини позафракційних парламентарів.

Телеграм-канал "Политика Страны" пише, що на користь Єрмака грають і знайомства з російськими газовими компаніями: "Втім, одне питання, схоже, Єрмак найближчим часом спробує вирішити – а саме відновлення прямих поставок газу з Росії в Україну. За нашою інформацією, у Єрмака буде функція узгодження постачальників газу з РФ".

Ще одна цікава деталь трапилася відразу після гучної відставки – Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Обговорювали згадану "нормандську зустріч", а також майбутнє мінських угод. Не виключено, що глава держави пообіцяв Берліну активізацію переговорів із Кремлем.

Інші анонімні телеграм-канали, "Резидент" та "Жінка з косою", які деякі експерти пов'язують із Офісом президента, в унісон пишуть про майбутню відставку Міністра закордонних справ Вадима Прийстака. Він фактично дублював на задньому фоні міждержавні відносини з іншими країнами. А анонімний телеграм-канал "Темний лицар" вважає, що у відставку піде і заступник глави Офісу Кирило Тимошенко. Щоправда, перевірити цю інформацію зараз важко.

Хто такий Єрмак. Стисло

Андрій Єрмак відомий перш за все як організатор зустрічей глави держави з найбільшими міжнародними партнерами. Наприклад, його прізвище фігурує у скандалі навколо Дональда Трампа. Адже саме через Андрія Єрмака Офіс президента намагався налагодити взаємини з керівництвом Білого Дому, а також адвокатом президента США Рудольфом Джуліані.

Значне посилення Єрмак отримав після організації зустрічі в "нормандському форматі" у Парижі. OBOZREVATEL детально писав, що саме радник відіграв одну з ключових ролей у підготовці особистого спілкування Зеленського і Володимира Путіна. Також за останні місяці Єрмак супроводжував главу держави в поїздках до Італії, Оману та інших країн.

Андрій Єрмак, Олена і Володимир Зеленський Фото від 31 травня 2016 року. Facebook/Андрій Єрмак

Саме він був одним із тих людей, які допомогли привезти до Києва відомого американського актора Тома Круза.

Що трапилося з Богданом і якими скандалами він запам'ятався?

Як уже зазначено вище – Андрій Богдан був одним із найскандальніших членів команди Зе. Не складалися відносини у нього і з іншими впливовими членами ОП, а також "слугами народу".

Один із впливових нардепів від СН ще у жовтні 2019 року в розмові з OBOZREVATEL розповідав, що Андрій Богдан не упускав нагоди натиснути на спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Робив він це як в особистих листуваннях, так і у групових фракційних чатах. Це багатьом не подобалося.

Не складалися взаємини і з окремими "слугами народу". Так, у коментарі OBOZREVATEL вигнаний з партії нардеп Антон Поляков розповідав про те, що Богдан особисто телефонує і змушує нардепів голосувати за потрібні закони. Наприклад, аналогічні методи використовувалися і при підтримці законопроєкту про ринок землі у першому читанні. А сам Поляков прямо називав СН "Партією Богдана".

Богдан був одним із найближчих соратників президента

Хоча ще влітку Андрій Йосипович входив у близьке коло найближчих соратників президента і користувався сильним впливом на главу держави. А за словами співрозмовників у монобільшості, глава ОП у перші місяці президентства Зеленського радив йому практично щодо всіх політичних питань.

Також у кулуарах неодноразово називали Богдана куратором правоохоронної системи і судів. Запам'ятався він і протистоянням із контрабандистом Іллею Павлюком. В результаті нетривалої війни група із 40 осіб Павлюка у монобільшості була ліквідована.

Також не варто забувати про конфлікт із главою СБУ і найближчим соратником президента Іваном Бакановим. Тоді хтось із учасників конфлікту навіть "злив" інформацію про те, що нібито керівник спецслужби вибив голові ОП зуб. Простіше кажучи – ворогів у Богдана вистачало.

Фото глави ОП без зуба. Цей кадр керівник Офісу опублікував у себе на сторінці

Ось ще кілька його найгучніших скандалів:

Він тричі обіймав державні посади, але продовжував адвокатську діяльність. За часів президента Віктора Ющенка Андрій Богдан більш ніж рік був заступником міністра юстиції Миколи Оніщука та помічником народного депутата Андрія Портнова. В цей самий час Богдан керував адвокатським об'єднанням і був чинним адвокатом. Це йшло урозріз із законами про боротьбу з корупцією, про адвокатську діяльність і державну службу.

У вересні 2019 року Богдан "порвав" інформаційний простір, заявивши, що у фракції "Слуга народу" є психічно хворі люди. "Є там і божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. Хтось почувається твариною – що ми можемо зробити", – заявив Богдан. Після неабиякого скандалу йому довелося виправдовуватися;

Завдяки публікації анонімного пранкера "Джокера" стало відомо про можливий зв'язок Андрій Йосиповича зі скандальним забудовником Максимом Микитасем. За його інформацією, за посередництво в махінаціях на Богдана було оформлено з десяток квартир в одному з ЖК.

Як підсумок – через 8 місяць президентства Зеленського маємо першу гучну політичну відставку. Ймовірно, після неї почнеться низка інших звільнень.

Недарма в опублікованому сьогодні інтерв'ю Зеленський заявив про "чистки" в партії влади: "Якщо якийсь депутат партії "Слуга народу" "зашкварився", я відчуваю на собі цю провину за те, що ця людина в партії "Слуга народу". От і все!".

А з урахуванням прощального звернення Богдана до своїх підлеглих: "Кожен сам за себе", питання кадрових перестановок як в Офісі президента, так і на рівні Кабінету міністрів України не забариться.

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