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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Парадокс Порошенко: ненавидимый Путиным, недооценённый украинцами

5.1тЧитати матеріал російською

Украина в течение последних пяти лет под руководством действующего президента изменилась к лучшему больше, чем за предыдущие 25 лет. Было бы логично предположить, что он должен уверенно победить на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 31 марта. Вместо этого, по разным опросам, около половины граждан Украины испытывают к нему негативные чувства. А четверть готова избрать на пост главы государства шоумена и комика.

Новини
Ми хочемо хорошого президента, але голосуємо по-приколу

Если украинцы хотят, чтобы их страна стала стабильной рыночной демократией, им следует задать себе вопрос, какого кандидата Путин ненавидит больше всего, кто не побежит в Кремль с челобитной. Именно этот человек достоин стать президентом.

Не голосуйте "по приколу", делайте свой выбор вдумчиво - и тогда у Украины будет шанс стать стабильной рыночной демократией, неотъемлемой частью цивилизованного мира.

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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14
Коментарі
24
8
Смішно
42
Цікаво
7
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3
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Комментарии на сайте не модерированы
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
да ,,,а ведь голосуют за клоунов и кремльблядей...((
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3
0
de lik
de lik
Петя молодец:окончательно угробил промышленность, получил люлей от России, снизил экспорт на 87 процентов, добился увеличении цены на газ для людей в десятки раз, и ещё много чего хорошего сделал!
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2
4
Молчанов Стас
Молчанов Стас
От это автор лизнул Пете так лизну вся жопа мокрая
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3
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Молчанов Стас, он скказал истину ясную любому разумному человеку, но видимо к тебе это не относится.
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