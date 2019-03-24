Украина в течение последних пяти лет под руководством действующего президента изменилась к лучшему больше, чем за предыдущие 25 лет. Было бы логично предположить, что он должен уверенно победить на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 31 марта. Вместо этого, по разным опросам, около половины граждан Украины испытывают к нему негативные чувства. А четверть готова избрать на пост главы государства шоумена и комика.

Если украинцы хотят, чтобы их страна стала стабильной рыночной демократией, им следует задать себе вопрос, какого кандидата Путин ненавидит больше всего, кто не побежит в Кремль с челобитной. Именно этот человек достоин стать президентом.

Не голосуйте "по приколу", делайте свой выбор вдумчиво - и тогда у Украины будет шанс стать стабильной рыночной демократией, неотъемлемой частью цивилизованного мира.

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