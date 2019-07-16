Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День Незалежності України, яким не передбачено військовий парад. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив: сума проведення параду, озвучена президентом – 300 млн гривень – на порядок більше реальної.
Помилятися в цифрах на порядок – це значить взагалі не володіти ситуацією. Це характерно для команди Зе. Згадаймо ті ж зарплати вчителям по 4 тисячі доларів. Теж помилилися на порядок. Ну, буває.
Але давайте подивимося на це питання трохи під іншим кутом. Так, ми живемо у вік чистогану, капіталістичних відносин, все має свою ціну. Але національна гідність ціни не має.
Військовий парад на Хрещатику 24 серпня 2018 року
day.kyiv.ua
Парад – це не про ціну, це про гідність. Навіть якби він коштував 300 мільйонів, його варто було б провести. Хоча б, щоб показати, що у нас на це гроші є, що у нас є військо, що нам є що показати і нам є чим пишатися.
Крім того, це ще й показник того, що військова техніка приведена в порядок, що вона здатна виконувати свої завдання.
Парад – це церемоніал. Тільки недалека людина може сприймати його як рудимент. Так само, як герб, як гімн парад є одним з основоположних для держави явищ.
Шкода, що цього не розуміє Зе-команда.
Але нічого трагічного я в цьому не вбачаю. Як я не вбачав жодного трагізму в тому, що за часів Януковича парад було скасовано. До речі, нагадаю, що після подій в Грузії в 2008 році був екстрено призначений парад на День незалежності України.
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