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Андрій Кобзар
Андрій Кобзар
боєць ЗСУ, артилерист резерву Всі статті автора

Парад – це не про ціну, це про гідність

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День Незалежності України, яким не передбачено військовий парад. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив: сума проведення параду, озвучена президентом – 300 млн гривень – на порядок більше реальної.

Помилятися в цифрах на порядок – це значить взагалі не володіти ситуацією. Це характерно для команди Зе. Згадаймо ті ж зарплати вчителям по 4 тисячі доларів. Теж помилилися на порядок. Ну, буває.

Але давайте подивимося на це питання трохи під іншим кутом. Так, ми живемо у вік чистогану, капіталістичних відносин, все має свою ціну. Але національна гідність ціни не має.

Військовий парад на Хрещатику 24 серпня 2018 року

Військовий парад на Хрещатику 24 серпня 2018 року

day.kyiv.ua

Парад – це не про ціну, це про гідність. Навіть якби він коштував 300 мільйонів, його варто було б провести. Хоча б, щоб показати, що у нас на це гроші є, що у нас є військо, що нам є що показати і нам є чим пишатися.

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Крім того, це ще й показник того, що військова техніка приведена в порядок, що вона здатна виконувати свої завдання.

Парад – це церемоніал. Тільки недалека людина може сприймати його як рудимент. Так само, як герб, як гімн парад є одним з основоположних для держави явищ.

Шкода, що цього не розуміє Зе-команда.

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Але нічого трагічного я в цьому не вбачаю. Як я не вбачав жодного трагізму в тому, що за часів Януковича парад було скасовано. До речі, нагадаю, що після подій в Грузії в 2008 році був екстрено призначений парад на День незалежності України.

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Автор
Андрій Кобзар Андрій Кобзар
Теми
Ексклюзив Парад на День Незалежності День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Горенко Иван
Горенко Иван
Та военная техника, что прошла бы на параде, на фронте намного нужнее, чем на параде в Киеве.
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Стойко Invar
Стойко Invar
у украины уже нет достоинства.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Стойко Invar, грызи достойно чеченскую шишку.
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Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Дико вибачаюся спитати: День Незалежності - це свято суто військове, чи, всеж-таки, усього народу України?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Соломонович Самсон, Парад это один из элементов этого свята, это как рубашка твоя, елемент твоей одежды, если ты "веслюк" этого еще не понял.
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