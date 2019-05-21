Парламентська кампанія не встигла розпочатись, а антиукраїнська наволоч вже преться у владу. Два головні проросійські мери, Кернес і Труханов оголосили про створення власної партії.

Немає сенсу нагадувати скандали з російським громадянством Труханова чи поїздки до РФ Кернеса під час Революції Гідності. Нагадаю краще про їхні успішні домовленості з попереднім президентом. Після провалу Порошенка мери-сепаратисти заявляють про свої амбіції новому гаранту. Але зміна президента не змінює наших принципів.

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Ще раз повторю свої ж нещодавні слова: влада змінюється, а ми – ні! Ніякого повернення "рускава міра" не вийде. Ми не допустимо. Якщо треба, то й фізично. Реваншу не буде!

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