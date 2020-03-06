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6 березня • оновлено в 10:46
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Володимир Іванов
Володимир Іванов
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Анатолій Шарій п'ятий рік воює проти сестри в судах, намагаючись довести, що він не педофіл

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Блогер Анатолій Шарій вже п'ять років воює в суді через звинувачення його сестри по батьку Олени Манченко в тому, що він педофіл. Цю заяву вона зробила ще в кінці 2014 року. Він програв щонайменше один суд в Україні, але виграв позов у Нідерландахв результаті Олену зобов'язали виплатити братові десятки тисяч євро.

Однак цього йому здалося замалопотім було ще кілька засідань суду, останнє відбулося 3 березня. Родичка блогера стверджує: Шарій, зокрема, звинувачує її у провалі на минулих парламентських виборах.

Детальніше про цю історію читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Суди тягнуться з 2015 року

Судові тяжби почалися ще у 2015 році, коли Шарій звернувся до Оболонського районного суду Києва із позовом про захист честі. Причиною стало інтерв'ю Олени, в якому вона заявила, що Шарій – нібито педофіл і обікрав її. За словами жінки, коли брат жив у Нідерландах, у квартирі іноді залишалися діти подруг. І одного разу, коли вдома були лише діти і Анатолій, він нібито пропонував одній з них сфотографуватися в білизні. Про це Олені розповіла мати дівчинки. Однак у суді жінка це довести не змогла.

Суд зобов'язав Манченко виплатити 30 тисяч євро компенсації, а слідом за цим прокуратура Королівства Нідерланди розпочала власне розслідування за фактом розповсюдження наклепу про Шарія. Справа дійшла до суду, і там Манченко зобов'язали виплатити ще 75 тисяч євро компенсації.

Напередодні засідання, яке відбулося 3 березня, OBOZREVATEL поспілкувався з Оленою і зараз публікує її версію подій.

Нижче ми дослівно публікуємо її розповідь про судову тяганину з братом:

"Минулого року судовий розгляд я програла. Адвокат у мене був не дуже хороший, зібрали мало доказів. Шарій краще підготувався – він мав нахабного російськомовного адвоката, це відіграло велику роль. Плюс суддя слухала історію тільки з його боку, але не з мого.

Коли я виходила із зали суду, мене зняла на камеру журналістка, потім опублікували жахливий фільм. У ньому Шарій явно насміхається... Коли суддя запитала, чи та ж саме ця справа, що і в Україні, то Шарій зазначив, що ні, це різні. Але у мене ж всього один судовий розгляд. Суддя йому повірила. З однієї справи винесено два рішення.

У Шарія були хороші адвокати – російські, яких рекомендує посольство РФ. Здається, найвідоміші російські адвокати тут, у Нідерландах. Шарій міг дуже легко маніпулювати усіма матеріалами зі ЗМІ, бо у нього виходило все перекладати легко. У мене були великі труднощі з перекладом, і я думаю, що суддя не до кінця почула історію з мого боку, а почула тільки Шарія. Я вважаю це програшем. Виступав його нахабний адвокат, який кричав і вимагав, щоб Шарія охороняли. У залі було багато його журналістів, два адвокати, перекладач.

Адвокати Шарія

Адвокати Шарія

lawandmore.nl

Адвокати Шарія рекламуються посольством Росії

Адвокати Шарія рекламуються посольством Росії

Посольство Росії в Гаазі

У мене не було достатньої кількості доказів, не було свідків, бо ніхто не хоче лізти у цю справу. Зараз я зробила дуже багато перекладів – рішень судів в Україні, текстів його адвоката Сталіни Гуревич. У Москві був суд над Фейгіним, і вона сама прочитала рішення українського суду, де написано, що я жодного відношення до цієї справи не маю. Оскільки я ніколи особисто нічого не поширювала, нічого не друкувала і сама себе ніколи не знімала. А нідерландський суддя почула зовсім іншу історію, бо вона не бачила рішень суду з України та Росії – ніхто їх не перекладав.

Анатолій Шарій бреше. Він обманює суддю, каже, що він житель Європи, живе у Литві. В усіх судових паперах зазначена його литовська адреса, а в Україні він каже, що живе в Україні і останні п'ять років жив тільки там. Я вважаю, що через його обман я програла суд.

Він хоче 30 тисяч із трьох причин. Перша причина, як Шарій стверджує, через мої висловлювання і публікації про нього він не пройшов до Верховної Ради України. Я взагалі не можу зрозуміти, яке відношення я маю до Верховної Ради. Друге – то, що спалили його офіс, і в цьому теж я винна. І третє – побили його журналістів і кажуть, що і в цьому я винна.

Але це ще не все. Виявляється, Анатолій Шарій дуже сильно страждає, весь час почувається в небезпеці, має мало соціальних контактів з людьми і дітьми – боїться що запідозрять його в педофілії".

Після суду OBOZREVATEL знову зв'язався з Оленою, і вона розповіла, що засідання відбулося спокійно.

"Суд пройшов спокійно, я задоволена засіданням. Суддя вислухав обидві сторони, і сподіваюся, він ухвалить правильне рішення. Бо вимоги на більш ніж 100 тисяч євро я виплатити не можу, адже у мене дуже маленький дохід", – поділилася вона.

OBOZREVATEL звертається до всіх можливих постраждалих від дій Анатолія Шарія з пропозицією звернутися зі своєю історією до редакції нашого видання.

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Ексклюзив
Особа
Анатолій Шарій
Місце
Україна
Теги
пропаганда педофiли
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ну выб хоть врали одинаково или память рыбок не позволяет? Откуда взялись "дети подруг", если она утверждала что он приставал к ее дочери?
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"Шарий пятый год воюет против сестры в судах", чтобы его уже попавшая на нормальные бабки "сестра" села в тюрьму за клевету. Всё идёт к тому, что она и сядет... А чего она хотела, когда путалась с жидами?:)
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2
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Як у Миши пригорало!!!
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